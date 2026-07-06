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1926: Anuncio municipal

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Se hace saber a los industriales de la Parada que, a partir del lunes, queda terminantemente prohibido mantener sus puestos de ventas después de las 9 de la mañana en la vía pública; pudiendo establecerse en la Plazuela de Santa Catalina de 9 a 4 p.m. en la zona preparada al efecto. Para ello deberán inscribirse en la Jefatura del Mercado Central a fin de que se les señale sitio. Como diariamente va a realizarse un servicio extraordinario de aseo y lavado de las calzadas y aceras de las calles en que acostumbran situarse se previene a los industriales que deben retirar sus mercaderías.