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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: La ley antialcohólica en Estados Unidos

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Si el resultado del referéndum realizado en 500 ciudades y pueblos de Estados Unidos, hecho por los periódicos y asociaciones periodísticas, es indicativo del verdadero sentimiento de la población de Estados Unidos, se revela que esta se encuentra disgustada por la ley antialcohólica y desea cambiarla. Esa ley es el más grande problema del país y cuesta a la nación varios millones de dólares anualmente, que se emplean en la labor de poner en vigor la ley seca teniendo que confesar, pese a ello, que son incapaces de contener la avalancha de licor que invade el país clandestinamente.

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.