1926: La ley antialcohólica en Estados Unidos

Si el resultado del referéndum realizado en 500 ciudades y pueblos de Estados Unidos, hecho por los periódicos y asociaciones periodísticas, es indicativo del verdadero sentimiento de la población de Estados Unidos, se revela que esta se encuentra disgustada por la ley antialcohólica y desea cambiarla. Esa ley es el más grande problema del país y cuesta a la nación varios millones de dólares anualmente, que se emplean en la labor de poner en vigor la ley seca teniendo que confesar, pese a ello, que son incapaces de contener la avalancha de licor que invade el país clandestinamente.

Si el resultado del referéndum realizado en 500 ciudades y pueblos de Estados Unidos, hecho por los periódicos y asociaciones periodísticas, es indicativo del verdadero sentimiento de la población de Estados Unidos, se revela que esta se encuentra disgustada por la ley antialcohólica y desea cambiarla. Esa ley es el más grande problema del país y cuesta a la nación varios millones de dólares anualmente, que se emplean en la labor de poner en vigor la ley seca teniendo que confesar, pese a ello, que son incapaces de contener la avalancha de licor que invade el país clandestinamente.