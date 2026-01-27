1926: La política inglesa

La sensación política del día, que recuerda la separación de Churchill del Partido Conservador, es el apartamiento de Mond del Partido Liberal, que fue seguido por el de su hijo Henry. Mond será un inapreciable recluta para los conservadores y una pérdida de importancia para los menguados liberales, especialmente porque se cree que otros liberales de importancia se hallan dispuestos a seguir su ejemplo. Al comparar a Mond con Judas, el ex premier David Lloyd George dijo: “Como otro célebre miembro de su raza, Mond se ha colocado en su verdadero sitio”.