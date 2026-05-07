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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: Las posibilidades del cinema

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Los hermanos Lumiere dotaron a la humanidad de un poderosísimo instrumento de cultura. El cinema abre a nuestras actividades de hombres conscientes un largo camino de perfección. El secreto está en saber recorrerlo con eficacia. No se trata de un simple pasatiempo. El cinematógrafo está lleno de virtudes desconocidas. Todo depende del uso que demos al maravilloso invento. Si ya se ha convertido en un poderoso auxiliar de disciplinas científicas, ¿por qué no aplicarlo como instrumento pedagógico a la enseñanza de la masa que huye del periódico, del libro y de la conferencia?

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.