1926: Los animales marinos

El comité internacional de juristas ocupado en codificar el derecho internacional ha adoptado por unanimidad un informe presentado por el representante argentino Suárez, pidiendo la convocatoria de una conferencia internacional de expertos marinos y juristas para que colaboren en una convención internacional que reglamente la matanza de los animales marinos en los llamados mares libres. Declaró que la reglamentación era particularmente necesaria en los mares cercanos al Polo Sur, aplicándose a las ballenas, focas y al pescado en general, aptos para ser conservados y vendidos en los mercados del norte.