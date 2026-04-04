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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: Monumento a Manco Cápac

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
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    H.L.M.

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Hoy se inaugurará el monumento que simboliza a Manco Cápac, que la colonia japonesa en el Perú regala a nuestra capital por la celebración del primer centenario de la independencia. A la ceremonia asistirán el jefe del Estado; el ministro plenipotenciario del Japón, señor Sheizi Yamasaki; los cónsules japoneses en Lima y Callao, la sociedad central japonesa presidida por el señor Morimoto, entre otras personalidades. La plaza donde ha sido colocado el monumento está formada por el cruce de las avenidas Santa Teresa y Grau; la primera se denominará, en adelante, avenida Manco Cápac.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.