1926: Palomillas

Los vecinos de la calle de Tarata, en el barrio del Chirimoyo, nos han dirigido una carta en la que se quejan de las contrariedades que continuamente les proporciona un grupo de palomillas. Dicen los autores de la queja que todos los días y a toda hora los palomillas están allí haciendo una ensordecedora algarabía, propinándose de puñadas, patinando y, lo que es peor, escribiendo frases inmorales en las paredes y rompiendo cristales. Los vecinos piden que el comisario de la jurisdicción destaque a un miembro de la policía en esa esquina para que resguarde el orden y evite el que estos palomillas fomenten escándalos.