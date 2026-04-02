1926: Película “En pos del oro”

La obra de mayor metraje que ha filmado y dirigido el célebre bufo. Bellísima comedia dramática; la risa mezclada con la congoja. La desesperación de Carlitos en la cabaña del hambre, cuando iba a ser devorado por su compañero que veía en él una riquísima ave de corral. Sus sufrimientos al verse burlado por la chica que él amaba, su alegría sin límites y las mil locuras que comete, al saber que ella lo quería. Escenas en las que el público se da cuenta de lo grandioso del arte de Chaplin. La copia nueva que presenta hoy la Cinematográfica Mundial permite al espectador conocer hasta los menores detalles de esta notable producción.

La obra de mayor metraje que ha filmado y dirigido el célebre bufo. Bellísima comedia dramática; la risa mezclada con la congoja. La desesperación de Carlitos en la cabaña del hambre, cuando iba a ser devorado por su compañero que veía en él una riquísima ave de corral. Sus sufrimientos al verse burlado por la chica que él amaba, su alegría sin límites y las mil locuras que comete, al saber que ella lo quería. Escenas en las que el público se da cuenta de lo grandioso del arte de Chaplin. La copia nueva que presenta hoy la Cinematográfica Mundial permite al espectador conocer hasta los menores detalles de esta notable producción.