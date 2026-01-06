1926: Películas de caminos sudamericanos

Las cintas cinematográficas impresionadas por expertos de la Oficina de Vialidad y del Departamento de Agricultura durante el viaje de la delegación estadounidense al congreso de carreteras en Buenos Aires estarán pronto listas para su exhibición al público. Se trata de una de las series más largas y perfectas de películas que se haya tomado en Sudamérica hasta ahora. Una vez terminada la película, formará diez rollos, refiriéndose al Perú, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, mostrando no solo los caminos, sino también muchas fases de las actividades de los pueblos y funcionarios.