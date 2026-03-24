1926: Peruanos en Arica

Los periódicos chilenos acusan a los peruanos de provocaciones y los señalan de autores de los crímenes cometidos últimamente caldeando el ambiente. Señalan especialmente la casa de la jefatura de la delegación peruana como si fuera un centro de maleantes aparentando ignorar que viven allí magistrados y jefes del ejército y de la armada, junto con el personal de las mesas inscriptoras. Anoche una poblada atacó a pedradas varias casas de peruanos, durante largo tiempo. La policía intervino en la forma acostumbrada. Se vislumbra que la situación se agravará y el personal que vive en tierra carece de garantías.

Los periódicos chilenos acusan a los peruanos de provocaciones y los señalan de autores de los crímenes cometidos últimamente caldeando el ambiente. Señalan especialmente la casa de la jefatura de la delegación peruana como si fuera un centro de maleantes aparentando ignorar que viven allí magistrados y jefes del ejército y de la armada, junto con el personal de las mesas inscriptoras. Anoche una poblada atacó a pedradas varias casas de peruanos, durante largo tiempo. La policía intervino en la forma acostumbrada. Se vislumbra que la situación se agravará y el personal que vive en tierra carece de garantías.