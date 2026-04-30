1926: Un affaire cinematográfico

Dos teatros limeños se enfrentan al promocionar distintas películas de Rodolfo Valentino como si fueran su último trabajo. La sala San Martín sostiene que la última película de Valentino es el filme “El Águila Solitaria”, mientras el teatro Excélsior señala que la más reciente es “El joven Rajah”, que exhibe en su sala. Los funcionarios del teatro San Martín han solicitado a través de un cablegrama una explicación a sus proveedores, la misma que ofrecen publicar en este Diario una vez recibida. Adelantan, sin embargo, que “El Águila Solitaria” se estrenó en Nueva York en diciembre de 1925 y la otra en 1920.

Dos teatros limeños se enfrentan al promocionar distintas películas de Rodolfo Valentino como si fueran su último trabajo. La sala San Martín sostiene que la última película de Valentino es el filme “El Águila Solitaria”, mientras el teatro Excélsior señala que la más reciente es “El joven Rajah”, que exhibe en su sala. Los funcionarios del teatro San Martín han solicitado a través de un cablegrama una explicación a sus proveedores, la misma que ofrecen publicar en este Diario una vez recibida. Adelantan, sin embargo, que “El Águila Solitaria” se estrenó en Nueva York en diciembre de 1925 y la otra en 1920.