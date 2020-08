Significa, en el habla familiar del Perú y de Panamá, ‘acabar con una relación de amor o de amistad’. No está claro a qué palitos se refiere el modismo, puesto que palito tiene en el Perú otros usos no generales: ‘aguja de tejer’; ‘cerilla’ (también llamada fósforo) y ‘palillo usado para llevarse a la boca trozos de comida china’. Romper palito(s) no aparece en el DRAE 2001, pero sí lo registra el Diccionario de americanismos publicado en el año 2010 por la Asociación de Academias de la Lengua Española.