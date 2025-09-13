“El periodismo ha olvidado la importancia del encuentro cara a cara”. Así nos dijo el periodista Mario Cortijo bajo la cúpula restaurada del Diario El Comercio durante una visita guiada de una delegación de estudiantes sanmarquinos.

Sus palabras fueron una bofetada de realidad: desde el inicio de la década, la suma entre pandemia e Internet dio como resultado un cambio en las reglas del juego y, con ello, una alteración en la mecánica de sus jugadores. El teletrabajo, tan eficaz en otros oficios, llegó a remecer costumbres que hasta entonces habían sido asumidas como intrínsecas al periodismo.

Producto de esto, las aulas empezaron a poner como eje central la discusión sobre lo digital. Desde entonces, el periodismo se estudia en torno a salas de redacción que habitan en Google Meet, las notas se producen con inteligencia artificial y el reporterismo se limita a búsquedas en línea. Lo que antes era salir a la calle, ahora se reduce a una llamada telefónica o a un par de clics.

¿El resultado? Estudiantes de periodismo tímidos, callados y sin calle, con baja formación para buscar historias reales en la calle, y la curiosidad sin imprudencia es poco más que una amalgama de buenas intenciones.

Tal vez la clave esté en algo tan sencillo como regresar a las prácticas antiguas y asumir que el periodismo se aprende y se hace en la cancha. Observar. Preguntar. Responder. Volver a las impresiones.

No debemos perder la esencia del periodismo abrumados por las herramientas de la tecnología. Hay cosas que tienen que vivirse; cosas que no te dicen los libros ni las pantallas. ¿Qué mejor antídoto contra el periodismo aséptico, desconectado de la realidad que pretende narrar? Sin la aventura del vivir, ¿cómo generar entusiasmo en un país especialista en decapitar entusiastas?