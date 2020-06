El Ministerio Público de Áncash intervino anoche a un alcalde distrital de la provincia de Carhuaz, quien se encontraba en presunto estado de ebriedad en horario de aislamiento social obligatorio, dispuesto en el marco del estado de emergencia a causa del coronavirus.

Se trata del burgomaestre de la Municipalidad Distrital de Amashca, Leoncio Jaime Cadillo Chapetón, de 49 años, quien fue detenido en el interior de los servicios higiénicos de su oficina municipal por los agentes de la Policía Nacional y un representante de la Fiscalía de Carhuaz.

Durante la intervención también se arrestaron a los trabajadores William Rolando Solano Gamio, de 24 años, y Luis Geremías Popayán Solano, de 31, quienes presentaban signos de haber consumido alcohol.

El hecho se registró el último miércoles a las 9:15 p.m. aproximadamente, luego de que los vecinos denunciaran que el burgomaestre y otros servidores se encontraban libando licor en las instalaciones de la comuna durante el toque de queda.

La autoridad local y los servidores públicos fueron trasladados a la comisaría de Carhuaz, donde se ha iniciado una investigación por el presunto delito de violación de medidas sanitarias.

Denuncian falta de un plan COVID-19

En tanto, el coordinador de la Junta Vecinal de Barrios Altos, Romel Balabarca Vega, uno de los que solicitó la intervención de Cadillo Chapetón, denunció que el alcalde ha amenazado de muerte a los que le han acusado por incumplir con el estado de emergencia.

“Durante la intervención ha amenazado de muerte a los integrantes de la junta vecinal, por esa razón, vamos a pedir garantías ante la Subprefectura. Nuestra labor es resguardar a nuestro pueblo y evitar que la enfermedad llegue, así como luchar contra el flagelo de la corrupción”, declaró Balabarca a El Comercio.

El dirigente informó que hasta la fecha no se ha conformado un plan distrital ni un comando COVID-19 para frenar la propagación de la pandemia en el distrito. “El alcalde se ha dedicado a libar licor y no se ha preocupado por la situación sanitaria. En varias ocasiones le hemos exigido que elabore un plan para luchar contra la enfermedad, pero hasta el momento no lo hace, no se ha habilitado un campamento para aislar a nuestros paisanos que vienen de otro lugar y no dota de alimentos a las personas que guardan cuarentena. El pueblo se encuentra indignado, este hecho nos avergüenza como lugareños de Amashca”, sostuvo.

Mientras tanto, Leoncio Cadillo y los empleados permanecen en la dependencia policial de Carhuaz, hasta que el Ministerio Público disponga si deben ser investigados en libertad o en prisión por el presunto delito de violación de medidas sanitarias.

Hasta el momento, dos autoridades ediles han sido intervenidas en una similar situación por la Policía Nacional. El 27 de mayo pasado, el alcalde provincial del Santa, Roberto Briceño Franco, fue arrestado por haber participado en una reunión social en una vivienda de un amigo, en la ciudad de Chimbote. Briceño se había escondido en el baño, no llevaba mascarilla y presentaba síntomas de ebriedad y aliento alcohólico, según los efectivos que participaron en ese operativo.

Según la Sala Situacional del Ministerio de Salud, a la fecha, en Áncash se reportan 4.647 pacientes infectados con el coronavirus y 286 personas fallecidas a causa de este mal. Mientra que en la provincia de Carhuaz se han detectado 40 casos confirmados de COVID-19 y dos defunciones.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.





¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

El COVID-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

En muchos casos, estas gotículas caen sobre objetos o superficies, que después tocan otros individuos y se llevan a la nariz, ojos o boca cuando pasan sus manos por la cara.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: ciudadanos salieron a correr con mascarilla tras autorización del Minsa