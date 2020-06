El Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, situado en Nuevo Chimbote, en Áncash, volvió a colapsar debido a la alta demanda de atención de pacientes de coronavirus.

Mediante un informe de guardia, el médico neumólogo Mario Azañero señaló anoche que no hay camillas, humidificadores y manómetros para asistir a las personas afectadas que requieren oxígeno en el principal centro de atención de la pandemia en la zona costa de la región.

Debido a esta situación, el galeno y sus colegas decidieron referir a los pacientes al Hospital La Caleta de Chimbote porque ya no hay espacio para atenderlos.

El presidente del Cuerpo Médico de la mencionada institución, Leandro Pérez Rodríguez, informó que, en estos momentos, no hay instrumentos para brindar oxigenoterapia.

“El problema es que no hay manómetros ni humidificadores para brindar oxigenoterapia a las personas. Tenemos oxígeno, pero nos hace falta los equipos para controlar la cantidad de oxígeno que necesita el paciente”, declaró Pérez a El Comercio.

Indicó que, a la fecha, este sanatorio alberga más de 110 pacientes hospitalizados, pero no cuentan con personal suficiente en las áreas de Hospitalización y Unidad de Cuidados Intensivos para brindar un adecuado servicio. “El hospital ya no está en la capacidad de atender, el hospital ya no da. Tenemos dos médicos intensivistas para UCI”, afirmó. Según la Sala Situacional de la Dirección Regional de Salud de Áncash reportó 7063 casos confirmados de COVID-19 y 536 personas han perdido la vida a causa de este.

Nuevo módulo en construcción

El Gobierno Regional de Áncash informó que hoy culminarán los trabajos del nuevo ambiente covid-19 en el Hospital Regional, que ejecuta el Ministerio de Salud.

El Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) se encargará de instalar 100 camas hospitalarias y equipos para que pueda entrar en funcionamiento.

La obra debe entregarse la primera semana de julio, para ello las autoridades coordinan la instalación de una planta de oxígeno para este nuevo local.

