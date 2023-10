De acuerdo con la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), más del 50% de mujeres denunció haber sufrido violencia por parte de su pareja o conviviente en el país. El mismo estudio reveló que el 55,7% de peruanas aseguró haber sido alguna vez víctima de violencia psicológica, física o sexual por parte de la pareja, un porcentaje por encima del recopilado en el 2021 (54,9%).

Recientemente, gracias a la ONG Cabani Salud, un total de 15 mujeres víctimas de violencia de género fueron atendidas de forma gratuita con cirugías reconstructivas y estéticas de rostro en la ciudad de Iquitos.

Las beneficiarias de estas intervenciones gratuitas no habían podido atender sus marcas o cicatrices en el sistema público de salud. “Esto sucede porque sus casos no son considerados dentro de la atención en emergencia, a pesar de que estas cicatrices son un constante recordatorio de la injusticia que sufrieron”, comentó Mario Cabani, director de la ONG.

La organización contó con el apoyo del Grupo El Comercio, que asumió los gastos para que el staff médico y de gestión social viaje a la ciudad de Iquitos, mientras que el Hospital Regional de Loreto puso a disposición sus instalaciones para las intervenciones quirúrgicas, gracias a un convenio con la Municipalidad Provincial de Maynas.

Por su parte, la ONG Cabani Salud cubrió el tratamiento y los materiales utilizados en las cirugías. En el hospital, el equipo de gestión de la ONG también entrevistó a las beneficiarias para conocer sus historias y poder visibilizar sus demandas.

Cabe resaltar que, hasta el 13 de octubre del presente año, la organización ha atendido a 80 mujeres de distintas regiones, como Junín, Ayacucho, Loreto, Chiclayo y Lima | Foto: Difusión

Al respecto, Esther, una de las mujeres beneficiadas, declaró lo siguiente: “Antes de que me apoyen en la ONG, yo no salía a la calle sintiéndome tranquila. Siempre me gritaban y decían cosas a mis espaldas. Desde la cirugía he conseguido un buen trabajo y me siento mucho más contenta con mis cosas”.

La labor de ONG ha sido reconocida en diversas ocasiones. Tan solo durante el 2022, obtuvieron el segundo lugar en el Premio de Derechos Humanos “Javier Pérez de Cuéllar”, por su trabajo en la promoción y defensa de los derechos humanos vinculados a la lucha contra la violencia de género; y el reconocimiento de la red global AIESEC, por trabajar con voluntarios de otros países.

Este compromiso de la ONG Cabani Salud, de realizar operaciones descentralizadas, tiene como objetivo que mujeres en su diversidad que poseen cicatrices en el rostro a causa de sus parejas o exparejas puedan reconstruir sus proyectos de vida, teniendo en cuenta la revictimización y el dolor psíquico al que se enfrentan al ver permanentemente las huellas físicas de la violencia.