Las once comunidades originarias de la zona influencia directa del proyecto Integración Coroccohuayco, en Espinar (Cusco), iniciaron un paro indefinido con el bloqueo del corredor minero del sur, donde circulan las unidades que transportan el mineral de las minas Hudbay, Las Bambas y Glencore. Por el momento, alrededor de 70 comuneros bloquean de manera indefinida el km 14 de esta ruta minera.

Las comunidades de Huisa Ccollana, Tintaya Marquiri, Huancané Bajo, Alto Huancané, Cala Cala, Huisa, Huano Huano, Alto Huarca, Antaccollana, Huarca, Suero y Cama consideran que sus demandas no son atendidas por el Ejecutivo. Los principales pedidos son la realización de un proceso de consulta previa sobre el proyecto minero Antapaccay Expansión Tintaya Integración Coroccohuayco. Asimismo, que el Estado cumpla con implementar el fondo de emergencia social.

Aunque se ha enviado un contingente policial a la zona, los agentes no han podido impedir el bloqueo a los vehículos de carga de las empresas mineras. (Foto: Melissa Valdivia)

Flavio Huanque, representante de las comunidades originarias, dijo a El Comercio que solo restringieron el paso a las unidades mineras, mas no a los vehículos particulares.

“Hudbay, Las Bambas y Glencore no podrán circular dentro de nuestros territorios. Por ahora estamos bloqueando en el kilómetro 14, pero conforme van pasando los días se unirán más comuneros. Las unidades particulares están pasando con total normalidad, eso le consta a la policía”, dijo.

Desde el 2019, las once comunidades mantienen innumerables reuniones con diferentes gobiernos de turno y la minera, pero los acuerdos no se llegan a implementar, según han denunciado. “Nos llenamos de documentos por diálogos sin resultados concretos; el presidente Castillo se comprometió a venir el 23 de mayo, no cumplió. Todo se ha ido postergando”, agregó Huanque.