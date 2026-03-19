Resumen

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La baja cobertura de vacunación en edad preescolar y escolar incrementa la probabilidad de transmisión en entornos educativos.
La baja cobertura de vacunación en edad preescolar y escolar incrementa la probabilidad de transmisión en entornos educativos.
Por Redacción EC

De acuerdo con el tablero del Esquema Regular de Vacunación del Ministerio de Salud (Minsa), la cobertura del segundo refuerzo de la vacuna contra la difteria, tétanos y tos ferina (DPT) alcanza el 69,8%, mientras que el segundo refuerzo contra la poliomielitis registra 64,6%. Ambas cifras están por debajo del 95% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar inmunidad colectiva.

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