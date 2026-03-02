Resumen

Colegios privados ya iniciaron clases y públicos volverán el 16 de marzo. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

El inicio del año escolar 2026 ya está en marcha en diversos colegios privados del país, que comenzaron sus clases este lunes 2 de marzo, mientras que el Ministerio de Educación estableció que el retorno en las instituciones públicas será el 16 de marzo a nivel nacional.

