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La Red Peruana de Lenguaje Claro presenta el primer “Diccionario electoral peruano en lenguaje claro”
La Red Peruana de Lenguaje Claro presenta el primer “Diccionario electoral peruano en lenguaje claro”
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La Red Peruana de Lenguaje Claro Oficial (RPELCO) presentará el próximo miércoles 24 de junio, a las 7:00 p.m., el “Diccionario electoral peruano en lenguaje claro”. Esta es una obra pionera en el país que reúne y explica los principales conceptos del sistema electoral peruano mediante definiciones redactadas en lenguaje claro.

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