La Red Peruana de Lenguaje Claro Oficial (RPELCO) presentará el próximo miércoles 24 de junio, a las 7:00 p.m., el “Diccionario electoral peruano en lenguaje claro”. Esta es una obra pionera en el país que reúne y explica los principales conceptos del sistema electoral peruano mediante definiciones redactadas en lenguaje claro.

La actividad se realizará en el auditorio del Colegio de Traductores del Perú (CTP), ubicado en la Av. Javier Prado Este 175, torre Tekton, San Isidro. El ingreso será libre.

Red Peruana de Lenguaje Claro

La presentación estará a cargo de Rosa Luna García (PERÚterm), autora y coordinadora general del proyecto; Martín Cuesta Escobedo (Ascot Perú), responsable de la clarificación de las definiciones; y Alejandra Infantes Chávez (Baxel Consultores), coordinadora de la estructura visual y diagramación de la publicación. Las palabras de bienvenida las ofrecerán la decana del CTP, Diana Chávez del Castillo, y la presidenta de la Red Peruana de Lenguaje Claro Oficial, Grace Gálvez Núñez.

Esta obra es importante porque constituye el primer diccionario electoral del Perú, el primer diccionario peruano en lenguaje claro y el primer producto de la RPELCO. Según señala Grace Gálvez en el prólogo de la obra, se trata de una publicación que busca “cubrir la ausencia de un vocabulario electoral peruano y facilitar la comprensión del lenguaje electoral, que con frecuencia resulta técnico y poco accesible”, y que reúne 383 términos clave definidos con claridad y precisión para la ciudadanía.

La Red Peruana de Lenguaje Claro presenta el primer “Diccionario electoral peruano en lenguaje claro”

Por su parte, Rosa Luna destaca que el proyecto nació con la convicción de que “el lenguaje de la democracia debe ser claro, accesible y confiable para todas las personas”. En esa línea, explica que el diccionario fue concebido para acercar los principales conceptos del sistema electoral al público general y contribuir a una mejor comprensión de los procesos, instituciones y principios que sustentan la vida democrática del país.

La publicación fue desarrollada mediante un proceso de trabajo colaborativo de la RPELCO, que involucró a especialistas en terminología, lenguaje claro, traducción, lexicografía, corrección de textos y docencia universitaria, así como a un equipo de validadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El contenido pasó por diversas etapas de revisión para garantizar tanto la precisión conceptual como la comprensión ciudadana.

El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, asevera en el prólogo institucional que “la democracia no solo se ejerce a través del voto, sino también a través de la comprensión”, y destaca que el diccionario constituye una herramienta para promover una ciudadanía mejor informada y una participación responsable. Asimismo, subraya que la obra contribuye a reducir las barreras que dificultan la comprensión de la información electoral y fortalece la confianza en las instituciones democráticas.

La obra también incluye un índice temático, referencias bibliográficas y un anexo con normas electorales y el cronograma vigente de las elecciones. Todo ello con el propósito de facilitar la consulta y promover una participación ciudadana informada.

La publicación está disponible gratuitamente para toda la ciudadanía en el repositorio del JNE, en el siguiente enlace .

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La Red Peruana de Lenguaje Claro Oficial está conformada por ocho instituciones a la fecha:

1. Asociación de Correctores de Textos del Perú (Ascot Perú)

2. Departamento Académico de Literatura y Lingüística de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA)

3. PERÚterm

4. Colegio de Traductores del Perú (CTP)

5. Baxel Consultores

6. Escuela Peruana de Lenguaje Claro (Espel)

7. Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

8. Escuela Profesional de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval)