Los fuertes oleajes registrados en los últimos días continúan causando estragos en el litoral norte del país. En la región Lambayeque, el incremento de este fenómeno ha provocado daños en la infraestructura costera y ha afectado actividades económicas clave como la pesca y el comercio.

La fuerza del mar se ha sentido con especial intensidad en los balnearios de San José, Pimentel y Puerto Eten, donde los bañistas tuvieron que retirarse de las playas por precaución ante el avance del agua.

En Puerto Eten, el fuerte oleaje impactó directamente contra la estructura de su histórico muelle, infraestructura considerada patrimonio de la región y principal zona de trabajo para decenas de pescadores artesanales.

Evalúan medidas ante oleaje anómalo en Puerto Eten. Foto: EC

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Pérdidas económicas

De acuerdo con el balance preliminar de los hombres de mar, los oleajes registrados durante el último mes ya han generado pérdidas económicas que bordean el medio millón de soles.

A esta situación se suma la preocupación de los comerciantes de la zona, cuyos negocios han resultado seriamente perjudicados.

Frente a la magnitud de los daños y la paralización de sus actividades productivas, los pescadores y pobladores de los distritos costeros afectados solicitaron al Gobierno Regional de Lambayeque la implementación inmediata de un plan de emergencia que permita mitigar el impacto económico y proteger la infraestructura litoral.

Cabe recordar que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) dispuso el cierre de 54 puertos en el litoral peruano debido a la presencia de oleajes anómalos de fuerte intensidad. La medida de seguridad comprende la clausura de 20 terminales en el litoral norte y 34 en la zona centro del país ante el riesgo para las actividades marítimas por este fenómeno vinculado al fenómeno El Niño.

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