El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), logró emitir 43.973 títulos de propiedad, beneficiando a más de 164 mil ciudadanos en todo el país, en el 2025.

“No es solo un documento, es la tranquilidad de saber que tu hogar es verdaderamente tuyo y un paso decisivo hacia mejores oportunidades”, afirmó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes.

Cofopri informó que el proceso de titulación no solo alcanza a viviendas. En el 2025, se inscribieron cerca de 1.400 títulos de afectación en uso destinados a equipamiento urbano, como colegios, postas médicas, comisarías, parques y losas deportivas.

“Hemos adjudicado 362 títulos de propiedad destinados a terrenos y establecimiento en funcionamiento de colegios (269), centros de salud (81) y comisarías (12), los cuales han sido titulados a favor de los ministerios de Educación, Salud e Interior”, señaló el director ejecutivo de Cofopri, Carlos Reátegui.

La entidad formalizadora puntualizó que los departamentos de Lima-Callao (4.677), Piura (4.050), Arequipa (3.658), La Libertad (3.508), Ica (3.409), Lambayeque (2.446), Amazonas (2.069), Ayacucho (2.006), Tacna (1.321) y Ucayali (1.205) son las regiones que mayor número de títulos de propiedad inscritos han registrado al 31 de diciembre del 2025.