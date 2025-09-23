El Gobierno del Perú, a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), sostuvo reuniones bilaterales con autoridades de Panamá y Paraguay en el marco de la 80.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

La ministra Ana Peña trató temas sobre la violencia contra la mujer, la protección de niñas, niños, adolescentes, así como la implementación de programas a favor de personas con discapacidad y adultas mayores.

El lunes 22 de septiembre, la titular del sector se reunió con la viceministra de la Mujer de Panamá, Lilibeth Cárdenas, en la sede Naciones Unidas, para abordar los temas como el empoderamiento económico y político de la mujer y la inclusión socioeconómica de las personas con discapacidad y sus familias.

También compartieron las experiencias del trabajo que realizan los países para el fortalecimiento de la cooperación bilateral para la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual, así como los programas de prevención y la experiencia con los Centros de Atención para Personas Adultas.

Luego, la ministra tuvo una reunión con la ministra de la Mujer de Paraguay, Cynthia Figueredo, para reflexionar sobre el tratamiento de casos de violencia y atención a mujeres migrantes e intercambiar los retos y realidades sobre las políticas de cuidados en ambos países.

Asimismo, este martes 23 de septiembre, la titular del MIMP sostuvo reuniones con la ministra de la Mujer de Brasil, Marcia Helena Carvalho Lopes; la directora asociada de Igualdad de Género de UNICEF; y con el enviado especial de Estados Unidos para las Mejores Generaciones Futuras, Charles J. Harder.

De igual manera, el miércoles 24 de septiembre, sostendrá dos reuniones con la directora de la División de Política de ONU Mujeres, Sandra Hendricks, y la secretaria de Estado en el Ministerio Federal de Educación, Familia, Tercera Edad, Mujer y Juventud de Alemania, la Dra. Petra Bahar.