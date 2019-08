Reincorporación de Tacna al Perú: ¿Qué significó este importante evento histórico?

La Guerra del Pacífico dejó innumerable pérdidas humanas, económicas, culturales y territoriales para el Perú. Las provincias de Arica, Tarapacá y Tacna pasaron a dominio chileno, aunque esta última solo por casi medio siglo. Un día como hoy, hace 90 años, Tacna se reincorporó al Perú.



El conflicto del Pacífico estalló en 1879, cuando Perú y Bolivia unieron sus fuerzas contra Chile, lo que trajo consecuencias nefastas para nuestro país.

El 20 de octubre de 1883, mediante la firma del Tratado de Ancón, el Perú entregó a perpetuidad la provincia de Tarapacá a Chile, mientras que las provincias de Tacna y Arica fueron cedidas a este país por diez años. Un plebiscito decidiría la suerte final del territorio en disputa cuando culminara el período. Sin embargo, pasó el tiempo acordado y el plebiscito no se realizó, generándose un conflicto diplomático entre ambos países.

Consultado por El Comercio, Juan Luis Orrego, historiador y docente de la Universidad de Lima, explicó que durante los años 20 el país vivía un latente nacionalismo y la demora del plebiscito acentuó aún más esta posición.

"El país estuvo en vilo porque el plebiscito no se realizaba, este debió convocarse 10 años después de la firma del Tratado de Ancón. Se tardaron casi 40 años", indicó.

Durante esos 40 años las autoridades de ocupación desplegaron una campaña de “chilenización” en la zona, que comprendió el traslado de gran cantidad de militares y civiles chilenos a Tacna y Arica. Las escuelas peruanas fueron clausuradas, los curas y profesores expulsados, los periodistas peruanos fueron hostigados y se prohibieron los desfiles y el izamiento de la bandera del Perú.



"Se vivía un drama nacional. Dos provincias del Perú habían quedado cautivas con Chile y se temía incluso perder a ambas porque el plebiscito que contemplaba el Tratado de Ancón era prácticamente inaplicable por la política de 'chilenización' de los territorios", detalló Orrego.

Finalmente, el 3 de junio de 1929, en Lima, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Pedro José Rada y Gamio, y el ministro Plenipotenciario de Chile, Emiliano Figueroa Larraín, firmaron el Tratado de Lima. Este convenio determinó que el territorio de Tacna retorne al Perú, mientras que el de Arica quede a perpetuidad bajo dominio de Chile. También se estableció que la línea divisoria entre dichos límites inicie desde un punto de la costa denominado “Concordia”.

"La reincorporación de Tacna al Perú curaba una herida que no cerraba después de la Guerra del Pacífico. Este hecho histórico se puede ver desde varias aristas. Hubo una reincorporación territorial por un lado y una pérdida por otro, también una victoria diplomática, ya que Perú perdió Arica pero no necesariamente dejó de tener presencia allí. De alguna forma, el 28 de 1929 se cerraba un capítulo aún abierto de la Guerra del Pacífico. El sentir era de que esta todavía no terminaba", comentó.

Orrego señaló que el gobierno peruano de la época, cuyo presidente era Augusto Leguía, tuvo que realizar un trabajo diplomático no solo con Chile, sino también con Estados Unidos, a fin de que apoye la posición del Perú. "Para Chile fue una derrota, su plan era quedarse con todo. Para eso trabajaron ellos. Al final se les fue Tacna, y Arica quedó con presencia peruana. Para ellos fue una derrota diplomática", afirma.

