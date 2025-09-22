La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) realizó el cierre financiero del proyecto COAR Centro, que garantiza la construcción, implementación, mantenimiento y operación de 3 colegios de alto rendimiento en Pasco, Huancavelica y Cusco, que beneficiará a más de 900 estudiantes.

Este proyecto es el primero en el sector educativo en ejecutarse bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), explicó la directora ejecutiva de ProInversión, Tabata Vivanco.

En agosto de este año, el concesionario presentó la documentación que acredita contar con los recursos para llevar adelante el proyecto. Tras la revisión correspondiente, la Agencia otorgó la conformidad al cierre financiero.

Con ello, queda todo listo para iniciar la construcción, que se desarrollará de manera simultánea en las tres regiones. El proyecto COAR Centro contempla una concesión por 20 años bajo la modalidad de APP, con una inversión de S/ 320 millones (incluido IGV).

El concesionario tendrá a su cargo construcción, implementación, reposición del mobiliario y equipamiento, además de la prestación de servicios complementarios como mantenimiento, alimentación, seguridad, limpieza integral, lavandería, control de plagas y manejo de residuos sólidos.

Cada COAR será una institución pública de primer nivel, con más de 14 mil metros cuadrados de áreas techadas y una infraestructura moderna para la formación de más de 900 estudiantes con habilidades sobresalientes cada año. El Estado mantendrá la responsabilidad de la gestión educativa, administrativa y pedagógica.

La ejecución de obras tomará un plazo de 18 meses y una vez culminadas, brindarán acceso a una educación de alta calidad y contribuirán a reducir las brechas sociales y educativas en el Perú.