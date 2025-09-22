Camila es una perrita de 5 años, que sobrevivió durante años en las calles. Se le encontró en las calles con sus crías, llena de garrapatas y desnutrida; pero su vida ha cambiado, tiene el calor de un hogar y es feliz. Este 23 de setiembre, además de celebrar el Día de la Primavera, se conmemora el Día Mundial del Perro Adoptado, que busca generar conciencia sobre la importancia de la adopción de estas mascotas.

En esta fecha, también resalta la acción de las personas que deciden dar un hogar a un animalito, que pasó días de sufrimiento en las calles, para poder hacerlo parte de su familia. Y es bajo esta consigna que se realiza Huellitas de Primavera 2025, evento donde se promueve la adopción de perros y gatos, así como los valores para la protección de estas mascotas.

En este evento animalista, que se realizará del viernes 26 al lunes 28 de setiembre en la explanada del Parque de la Exposición, en Lima, habrá perritos y gatitos en busca de un hogar responsable. Los asistentes tendrán la oportunidad de cambiar destinos de sufrimiento, maltrato y abandono; por una nueva vida de amor y esperanza para ellos.

Huellitas de Primavera es organizado por las propias rescatistas de más de 50 albergues de animales abandonados. Y si bien existe un trabajo organizado de las animalistas, las cifras de abandono animal continúan incrementándose. Ante esta lamentable situación, rescatistas y albergues comprometidos los animales, han tomado acción al sacar a cientos de ellos de las calles, rehabilitándolos de sus heridas físicas y emocionales hasta encontrarles un hogar, cambiándoles la vida para siempre.

Es por ello que, desde el 2015, más de 50 activistas animalistas, que forman parte de Rescatistas y Albergues Unidos, se unen para lograr actividades para frenar el maltrato y fomentar la concientización para la protección animal, en esta oportunidad en la gran feria “Huellitas de Primavera 2025”, donde rescatistas participan directamente, ofreciendo diversos productos como accesorios, ropa para mascotas, para dog y cat lovers, souvernirs en general, viandas de comida, postres, entre otros. De esta forma, se busca cubrir los gastos de los animalitos rescatados.

La entrada a la feria es libre y todos los días se otorgará servicios veterinarios gratuitos; también habrá show infantil y criollo, concursos de disfraces, la infaltable bendición de mascotas se contará con la participación del tiktoker Catman, la visita de Papá Noel, entre muchos atractivos más, como la gran rifa, con más de 10 paquetes de premios.

