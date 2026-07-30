El número de perros abandonados y maltratados aumentó en el Perú después de la pandemia del COVID-19. (Foto: Pexels)
El número de perros abandonados y maltratados aumentó en el Perú después de la pandemia del COVID-19. (Foto: Pexels)
Por Redacción EC

En el Perú, principalmente después de la pandemia del COVID-19, los casos de abandono y maltrato animal incrementaron de forma considerable. Pese a que en 2016 se promulgó la Ley de Protección y Bienestar Animal (Ley N° 30407), que sanciona con penas de cárcel a quienes cometen actos de crueldad o abandono contra un animal doméstico – que derive o no en su muerte -, aún así se registran casos de mascotas que son abandonadas a su suerte y que son agredidas y maltratadas hasta causarles daños físicos.