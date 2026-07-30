En el Perú, principalmente después de la pandemia del COVID-19, los casos de abandono y maltrato animal incrementaron de forma considerable. Pese a que en 2016 se promulgó la Ley de Protección y Bienestar Animal (Ley N° 30407), que sanciona con penas de cárcel a quienes cometen actos de crueldad o abandono contra un animal doméstico – que derive o no en su muerte -, aún así se registran casos de mascotas que son abandonadas a su suerte y que son agredidas y maltratadas hasta causarles daños físicos.

Ante esa delicada situación, en los últimos años surgieron distintas organizaciones de rescate de animales para proteger a los “hermanos menores” de la casa. Es así como nació Incondicional, un grupo de trabajo integrado por personas de noble corazón cuya labor en favor del bienestar de las mascotas merece apoyo y reconocimiento.

En conversación con El Comercio, la fundadora de esa asociación, Madeleine Trujillo, contó que en los últimos años han rescatado a un número importante de perros en situación de abandono, e incluso han cubierto los gastos de atención veterinaria, tratamientos médicos y procedimientos especiales, como cirugías.

Aunque el proyecto empezó en 2017 bajo el nombre de Rescate SOS, y durante varios meses logró ayudar y rescatar a un importante número de mascotas abandonadas, tiempo después tuvo que cambiar de nombre “porque la gente pensaba que éramos como una especie de bomberos y que teníamos fondos para poder solucionar todos los casos y no era así”.

Con la llegada de la pandemia al Perú, cuenta Madeleine, el grupo de trabajo se redujo y, pese a que se presentaron dificultades, siguió cumpliendo su misión, aunque con ciertas limitaciones. El aspecto económico fue la principal traba que experimentó el equipo.

“Hemos rescatado muchos perros a lo largo de estos años, pero cada vez la ayuda económica es menos y las posibilidades que tenemos de rescataron son menos también. No el 100% de los perros que hemos rescatado han sido adoptados, se han quedado con nosotros. Y no teniendo un albergue, a pesar de eso, es mantenerlos mes a mes y con los que nos hemos quedado son perros ancianos que la gente no quiere adoptar por la edad y las enfermedades crónicas”, explicó.

“Ahora que decidimos cambiar de nombre por Incondicional, porque el amor de una mascota es así y por eso le pusimos ese nombre, seguimos con la misma esencia de Rescate SOS, pero cambiamos de nombre para que la gente no nos asocie a que somos bomberos y nos vamos a hacer cargo del perro. Lo hacemos, pero explicándole a la gente de que no tenemos un respaldo del Gobierno con donativos ni tenemos albergue. Nosotros hacemos todo el círculo: rescatamos, lo llevamos a la veterinaria, ahí pasa el chequeo, análisis y si es por atropello, placas, operaciones. Todo lo médico se cubre y para cubrir ello hacemos actividades para obtener fondos. Antes de la pandemia la gente ayudaba mucho, después ya no”, añadió la fundadora de Incondicional.

Los casos atendidos por la asociación son de perritos abandonados, atropellados o agraviados. Madeleine Trujillo admite que la mayoría de los rescates se realiza porque algunas veterinarias apoyan esperando un tiempo por el pago. “A veces trabajamos fiado, por así decirlo, pero necesitamos ayuda económica. Siempre tocamos puertas para que nos ayuden. Los precios de las operaciones de los perros son altos, por eso hacemos actividades para obtener fondos. Decidimos crear un kit de hospedaje porque la gente no quería hospedar porque no quería gastar. Asumimos ese costo para que tuviéramos más posibilidades de hospedaje. Así fue e igual nos llenamos de deudas”, indica con preocupación.

Las personas que forman parte de Incondicional realizan su labor en sus tiempos libres. El objetivo del equipo es uno solo: visibilizar la problemática de que, luego de la pandemia, los casos de abandono y maltrato animal se recrudecieron.

Incondicional necesita el apoyo de todos para que más perros puedan ser liberados del abandono y recuperen su salud, calidad de vida y, en el mejor de los casos, encuentren un nuevo hogar donde reciban amor, empatía y seguridad.

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