COAR 2026: fecha de inicio de la primera fase de evaluación y cómo consultar listado de postulantes APTOS vía Minedu

Han transcurrido más de 15 años desde que fuera creado e instituido el primer Colegio de Alto Rendimiento (COAR), y bajo la denominación de “COLEGIO MAYOR SECUNDARIO PRESIDENTE DEL PERÚ” a cargo del Ministerio de Educación (Minedu) atendiendo a una población cercana a los 8 mil estudiantes. Dicho grupo precisamente es aquel que hoy participa del Proceso Único de Admisión (PUA) buscando ingresar a reconocida institución educativa, y tras inscripción realizada, los padres de familia y jóvenes postulantes, ya pueden consultar de manera 100% online si figuran aptos para rendir una primera fase de evaluación presencial.

FECHA DE EXAMEN PARA INGRESAR A LOS COAR EN 2026, SEGÚN MINEDU

Nuevas oportunidades se presentan anualmente para estudiantes con elevado desempeño académico de segundo año de secundaria, y procedentes de escuelas estatales situadas en todo el Perú gracias a modelo de servicio educativo con altos estándares de calidad nacional e internacional ofrecido por parte del Minedu.

Mediante 25 sedes, los COAR a cargo de dicha entidad de Gobierno, hoy promueven, y desde el 2010, que los “estudiantes ejerzan una ciudadanía activa, democrática e intercultural”, y en esa línea puedan terminar postulando a fin de acceder a una de las 2 mil 650 vacantes ofrecidas para el presente periodo académico.

Como parte del PUA, el Minedu cumple con anunciar que la lista de aspirantes aptos para rendir la evaluación de la primera fase, ya figura publicada, y desde este enlace puedes observar si tu hijo cumplió con cada requisito solicitado.

De acuerdo a bases y cronograma de concurso lanzado desde inicios del mes de enero, el domingo 8 de febrero más de 20 mil estudiantes sobresalientes de todo el Perú, buscarán obtener una de las 2 mil 650 vacantes que ofrecen los COAR presentes en las 25 regiones, y a partir de entonces la segunda fase quedará activada para llevarse a cabo la entrevista personal, presencial, y de carácter eliminatorio, orientada a evaluar las habilidades socioemocionales de cada postulante.

Entre el 21 y 23 de febrero, finalmente se estará completando la etapa mencionada, teniéndose como punto final la publicación de resultados con los ingresantes a todas las sedes de las escuelas estatales figurando en lista, y disponible desde el 2 de marzo de no surgir algún inconveniente.

COAR: HORARIO Y RECOMENDACIONES QUE DEBES SEGUIR PARA RENDIR CON ÉXITO EL EXAMEN DE LA PRIMERA FASE DEL PUA 2026 VÍA MINEDU

El ingreso al local de evaluación será de 8 a 8.45 de la mañana.

Para ingresar al local de evaluación, el postulante debe presentar su DNI o carné de extranjería, así como su código único de inscripción.

PROHIBICIONES

- Ingresar al local de evaluación con aparatos electrónicos (celulares, reproductores de sonido, cámaras de fotos o video, grabadoras o audífonos, computadoras portátiles, tabletas, relojes inteligentes, entre otros), cuadernos, hojas de papel, carteras, bolsas, maletines, monederos, mochilas, portalentes, alimentos, bebidas u otros objetos de naturaleza similar.

EL MÉTODO DE ENSEÑANZA QUE OBTIENE RECONOCIMIENTO Y ES APLICADO POR EL MINEDU EN CADA COAR PERUANO

El Minedu difunde mediante el portal web de los COAR, información relevante para quienes deseen postular a esta alternativa estudiantil subvencionada por el Estado peruano.

Una de estas escuelas estatales, y reconocida a nivel global, representa puntualmente aquel modelo de servicio educativo implementado para beneficiar a jóvenes talentos del Perú que deseen potenciar sus habilidades y capacidades durante la etapa formativa escolar a partir del tercer año de secundaria, y hasta el término del quinto periodo.

Los principales beneficiarios de este sistema educativo estatal son la población juvenil que formen parte de la Educación Básica Regular (EBR) a nivel nacional.

De acuerdo a detalles proporcionados por la plataforma del COAR, el modelo educativo prioriza la atención de las necesidades físicas y socioemocionales de los estudiantes, y garantiza el vínculo positivo de los estudiantes con el sistema de bienestar con la finalidad de brindarles protección y soporte.