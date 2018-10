Abogado Humberto Abanto reconoce que hizo asesorías para el Congreso

El abogado Humberto Abanto, quien defiende al ex ministro fujimorista Jaime Yoshiyama en el proceso contra Keiko Fujimori y Fuerza 2011 por lavado de activos, admitió que realizó asesorías para el Congreso, tal como lo reveló hoy el fiscal José Domingo Pérez.

Durante la audiencia en la que se está viendo el pedido de prisión preventiva para Vicente Silva Checa, el fiscal Pérez informó que Abanto fue proveedor del Congreso "por contratación por servicios por el monto de S/30.360 soles con fecha de inicio de la orden 20 de julio del 2018, según el reporte del OSCE".

Humberto Abanto, quien también es abogado de Pier Figari y Ana Herz, sostuvo que realizó órdenes para el Congreso para defenderlo en los casos de tres leyes de inconstitucionalidad.

"Es cierto , he sido contratado para la defensa de tres inconstitucionalidades, una es la reforma para la cuestión de confianza, otra es la ley de publicidad estatal y la tercera sobre la reforma constitucional para la no reelección de alcaldes y gobernadores", indicó a su salida de una audiencia en la que se vio el pedido de prisión preventiva para su también defendido Julio Gutiérrez, ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Abanto lamentó que se quiera cuestionar el trabajo realizado para el Legislativo. "A mí me contratan como abogado, no veo cuál es el problema, yo no tengo impedimento para contratar con el Estado. Estoy hábil para ejercer mi profesión. Yo he defendido al Congreso, ¿cuál es el conflicto de intereses?”,dijo visiblemente molesto.

Más tarde, cuando llegó a la Sala Penal Nacional, fustigó al fiscal Pérez, a quien calificó de "poco varonil" por "atacarlo" no estando presente. "Se ha querido presentar mi trabajo para el Congreso como un acto prohibido y sospechoso", se quejó.

Abanto precisó que no fue contratado por la presidencia del Congreso, sino por la Oficina de Defensa de las Leyes. Cabe anotar que durante esa contratación, el jefe de esa oficina era Luis Mejía Lecca, quien también está procesado en el mismo caso de Keiko Fujimori.

La primera orden de servicios que brinda Abanto tiene fecha del 20 de julio del 2018 cuando Luis Galarreta presidía el Congreso. El monto del contrato es por S/33.000.

También hay otras tres órdenes fechadas el 23 de agosto, 13 de setiembre y 17 de setiembre. Cada una de ellas también por el valor de S/33.000. El Congreso pagó a Abanto S/.132.000 en total.