Alan García afirma que se allana a pedido de impedimento de salida del país

El ex presidente Alan García señaló haber recibido con sorpresa que el fiscal José Domingo Pérez suspenda la toma de su declaración —como se tenía programado para este jueves— y que posteriormente solicite al Poder Judicial su impedimento de salida del país.

En esa línea, dijo ser el más interesado en la investigación que se le sigue por la adjudicación de la línea 1 (tramos 1 y 2) del metro de Lima a la empresa Odebrecht, que ha reconocido haber pagado sobornos a funcionarios estatales por dicha obra.

“Por consiguiente, no me afecta la restricción de salida y declaro que me allano y que la acepto”, manifestó en declaraciones a la prensa en los exteriores de su vivienda en Miraflores.

Como se informó, el requerimiento fue presentado ante el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Anticorrupción.

Asimismo, Alan García adelantó que presentará un documento ante el fiscal y el juez anunciando que se allana al pedido. Señaló que no se le dio una explicación para la suspensión de su toma de declaración.

“Yo creo que se está haciendo, en efecto, persecución política”, aseveró.

A través de Twitter, el Poder Judicial informó que la audiencia para evaluar el requerimiento fiscal será este sábado a las 3 p.m.

(PJ)

—Sobre conferencia—

El líder del Apra, que arribó la mañana de jueves a Lima procedente de España, también se pronunció nuevamente la información de IDL-Reporteros, que dio cuenta de que una conferencia que el ex presidente dio el 25 de mayo del 2012 en Sao Paulo, Brasil, habría sido pagada por el presunto operador de Odebrecht José Américo Spinola. La remuneración fue de US$100.000 y, según el reportaje, el dinero habría salido de la caja 2 de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht, encargada del pago de coimas de parte de la empresa.

García manifestó que la conferencia fue para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) y rechazó que se vincule este evento a un presunto soborno o a la caja 2 de Odebrecht.



“Yo lo rechazo. A mí me ha contratado la FIESP a través de la agencia de contratación Spinola y no tenemos en absoluto nada que ver con ningún tema de soborno”, aseveró el ex jefe de Estado.