Diez audios reservados revelan que dos fiscales anticorrupción le pidieron a Martín Belaunde Lossio que su declaración sobre el exgobernador de Áncash, César Álvarez, y el expresidente Ollanta Humala concuerde con la tesis del Ministerio Público en las investigaciones vinculadas a los casos La Centralita y Lava Jato.

Las grabaciones fueron registradas en marzo de este año desde el penal Piedras Gordas y difundidas por el portal “Ojo Público”. Muestran coordinaciones entre Belaunde Lossio y el fiscal adjunto David Alan Castillo y su superior, Elmer Chirre. En los diálogos también participó Luis de la Cruz, abogado de Martín Belaunde.

“Lo que usted [Belaunde Lossio] nos va a decir tiene que tener concordancia con la tesis de la fiscalía, porque si esta información no corrobora [...] y contradice lo que nosotros ya tenemos por hecho [...] no nos va a servir”, dijo Alan Castillo.

En los audios, se escucha al fiscal coordinar con Martín Belaunde las respuestas que quedarían consignadas en un acta, en el marco de un proceso de colaboración eficaz.

“Barata ha dicho que no me conoce y [el fiscal Germán] Juárez me ha dicho que diga que no lo conozco”, dijo Belaunde, tras indicarle al fiscal que coloque en el acta que sí conoció al exsuperintendente de Odebrecht en Perú.

El fiscal Alan Castillo le dijo al aspirante a colaborador eficaz que sus declaraciones iban a ser importantes para el caso La Centralita, y que también serían enviadas al fiscal Germán Juárez Atoche, a cargo del caso de Ollanta Humala. El abogado de Belaunde señaló: “[Para] nosotros la idea no es contradecir, la idea sería complementar”.

“El primer encontrón que tenemos es que me están acusando [sic] que pertenezco [a la organización criminal] desde el 2008, pero [...] todas las reuniones [con Odebrecht fueron] en noviembre de 2007”, expresó Belaunde. Y añade: “Deberían poner 2007 [en el caso La Centralita] porque sino, ¿cómo va a calzar lo de Odebrecht?”.

“Vamos a ver la manera de cómo corregirlo, para que eso coincida con la información que usted ha brindado”, sostuvo el fiscal adjunto.

“Yo voy a hacer un listado de todo lo que hay y usted me dice saque esto y esto”, le respondió Martín Belaunde al fiscal Elmer Chirre.

Ante la denuncia, el fiscal David Alan Castillo dijo que “nadie ha grabado a nadie” y sostuvo que no recordaba los pedidos hechos a Belaunde Lossio.

En tanto, el fiscal Germán Juárez respondió: “Cuando tuve la entrevista con Belaunde [...] yo no le dije que declarara que no lo conocía [a Barata]”.