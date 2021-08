Durante el segundo día del debate sobre el voto de confianza al gabinete de Guido Bellido en el Congreso, se registraron un par de incidentes protagonizados por congresistas de la oposición como Norma Yarrow y Hernando Guerra García y miembros de la bancada de Perú Libre.

Durante las últimas participaciones antes que se le dé la palabra al primer ministro para responder los cuestionamientos durante el debate, Norma Yarrow (Avanza País) dijo que el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, había reiterado el respeto a sus ideales.

“Osea, apología al terrorismo, apología y sin ser simpatizantes del Movadef. Le respondo como quiera a usted señor”, señaló a pesar de reclamos desde las filas de Perú Libre, para luego seguir criticando a Guido Bellido. “No va a haber cambiado su mensaje en tan poco tiempo referente al tema de las mujeres, referente al tema de cómo usted admira a Edith Lagos”, continuó.

Incidente entre Yarrow y Cerrón en el Congreso

Por alusión, Waldemar Cerrón pidió que se retiren las palabras de apología al terrorismo en su contra. “Terrorismo es haber esterilizado, haber maltratado en el Pentagonito y haber asesinado a más de 200 estudiantes en la región central. Pido que retire la palabra”.

“Le alcanzo las hojas de los ministros, cuatro cuestionados, el mismo premier, saludó a Edith Lagos, la cree su heroína. ¿A qué tengo que renunciar?”, replicó, generando más reclamos desde Perú Libre.

Ante la insistencia de parte de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para seguir con el debate, Yarrow retiró la frase. “Retiro las palabras pero estoy convencida de lo que he dicho”, manifestó.





Fuerza Popular y Perú Libre

Luego de la participación de Guido Bellido, se registró un segundo choque entre los parlamentarios Álex Paredes (Perú Libre) y Hernando Guerra García (Fuerza Popular), cuando el primero pidió que retire la palabra “ignorante” que había dicho minutos atrás en alusión a Guido Bellido.

“Pido que se retire ese adjetivo calificativo de ignorante dirigido a una autoridad. Hablamos del presidente del Consejo de Ministros le guste o no le guste”, exigió.

El vocero fujimorista negó haberse referido al primer ministro en su participación. “Yo dije filosofía ignorancia. Me refería que no era ideología y no me referí a ninguna persona”, aseguró.

La titular del Congreso le pidió en dos oportunidades que retire las palabras, algo que finalmente accedió a hacer, no sin antes reclamar por palabras que los oficialistas señalaron con los micrófonos apagados.

Incidente entre Guerra García y Alex Paredes

