Diethell Columbus es abogado y docente universitario especialista en gestión pública. Como tal, se desempeñó como analista y también asesoró al partido Fuerza Popular y a la Comisión OCDE del Congreso. Anteriormente, militó en el Partido Popular Cristiano (PPC) y actualmente no está afiliado al partido fujimorista, pero sí es su carta para la alcaldía de Lima.

Este es un adelanto de lo conversado con el precandidato. Mañana en la edición impresa de El Comercio, conoce la visión que plantea para la capital.

— ¿Cómo surge su vinculación con Fuerza Popular?

Antes del trabajo en el Congreso, no he tenido ninguna relación con Fuerza Popular más allá de que por ahí mis opiniones han coincidido con algunos temas en los que ellos han participado.



— ¿Se acercó al partido o se acercaron a usted?

Más o menos en la quincena de enero. Inicialmente, fueron dirigentes. La conversación también fue con la señora Fujimori.



— ¿Y por qué cree que el partido se fijó en usted?

Si me permites ser egoísta, creo que por mi experiencia. Dieciséis años de experiencia municipal, pasando por ser practicante, especialista, asesor, secretario general, haber pasado por procuraduría, gerencia general, etcétera, te da un panorama bien completo de lo que es una municipalidad.



— En esa conversación con Keiko Fujimori, ¿qué le pidió o recomendó?

Me dijo sé tú, si tienes una posición, dila, la respetamos; y estructura un plan que sea aterrizable, que se pueda hacer, no engañes a la gente. Los ciudadanos, me incluyo, estamos cansados que nos prometan cincuenta mil cosas y que nunca se hagan.



— ¿Se considera fujimorista?

Simpatizo con muchas cosas de Fuerza Popular, he criticado algunas de sus posiciones. Pero eso es lo bonito de la democracia: puedes discrepar pero en democracia siempre se respetan las decisiones de la mayoría. Sí me siento identificado con la visión programática de Fuerza Popular.



— ¿En la campaña buscará inscribirse?

Sí, claro que sí. Tengo que cumplir con los requisitos que dice el estatuto.



¿Y si pierde?

Igual, me quedaré. Porque estoy convencido de que si quieres cambiar la política y tanto te quejas de los partidos, tienes que ser parte de la solución y no del problema.



— El domingo dijo que FP era el mejor partido del Perú. Pero un partido que no elije candidatos de sus bases.

Un partido político tiene apertura, cambia. Soy la mejor prueba de que Fuerza Popular tiene una visión de apertura, porque incluso he discrepado abiertamente con sus posiciones.



— Y también ha coincidido…

También. Y me han invitado a ser su representante ni más ni menos que para la capital. Si has hecho un análisis de tus bases y no hay un cuadro que cumpla el perfil técnico-político para un puesto, la ley te faculta a tener invitados. Tener invitados no es ser no institucional. Ser no institucional es que no haya democracia interna.