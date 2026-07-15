La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso bicameral 2026-2031 inicia sus funciones este miércoles 15 de julio, con el fin de llevar a cabo la juramentación e instalación de las mesas directivas de las cámaras de Diputados y Senadores.

Cabe indicar que entre el 22 y 26 de este mes realizará la convocatoria para que ambas cámaras queden formalmente constituidas e inicien sus funciones cuando se instale el nuevo gobierno.

La Junta Preparatoria está integrada por seis miembros y será presidida por el senador más votado del partido con mayor votación en la primera vuelta de las elecciones generales del 2026.

🏛️ La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria conduce el proceso de instalación del Congreso bicameral. Su labor es organizar la instalación del Senado y de la Cámara de Diputados, para que ambas cámaras queden formalmente constituidas e inicien sus funciones. 🇵🇪



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La vicepresidencia estará a cargo del diputado más votado del partido con mayor votación y completan la junta el senador de mayor edad (primer secretario), diputado de mayor edad (segundo secretario), senador de menor edad (tercer secretario) y diputado de menor edad (cuarto secretario).

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Cabe recordar que la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso estará presidida por Miguel Torres y contará con Cecilia Chacón en la vicepresidencia, por haber sido los candidatos con mayor votación de Fuerza Popular.

Además, Alejandro Muñante (Renovación Popular) ocupará la tercera secretaría y Romina Alejandra Sáenz (Buen Gobierno) la cuarta, al ser los de menor edad del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente.

Además, en el calendario parlamentario está previsto que el 27 de julio se instalará el período anual de sesiones; la aprobación del cuadro de comisiones será el 4 de agosto; y la elección de sus presidencias, el día 10 de ese mes.