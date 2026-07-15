Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso inicia sus funciones este 15 de julio. (Foto: GEC)
Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso inicia sus funciones este 15 de julio. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del Congreso bicameral 2026-2031 inicia sus funciones este miércoles 15 de julio, con el fin de llevar a cabo la juramentación e instalación de las mesas directivas de las cámaras de Diputados y Senadores.

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