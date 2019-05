Ex ministro Carlos Paredes reconoce que hubo una mafia en el MTC Sin embargo, el ex ministro sostiene que no recibió dinero. Jueza dictó ayer 18 meses de prisión preventiva para su hermano José Paredes por el caso del ‘club de la construcción’

Carlos Paredes Rodríguez fue ministro de Transportes y Comunicaciones entre julio del 2011 y junio del 2014. (Foto: Piko Tamashiro / GEC) Piko Tamashiro