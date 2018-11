El fiscal José Domingo Pérez, a cargo de las indagaciones por presunto lavado de activos contra Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular, dijo que las declaraciones del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, eran un mensaje para los testigos protegidos que han aportado información a su investigación.

"(Pedro Chávarry) está dando un mensaje a potenciales testigos, a potenciales aspirantes a colaboradores eficaces. Está dando un mensaje de que el fiscal José Domingo Pérez probablemente, en cualquier momento, deje la investigación", comentó el fiscal ante el juez Richard Concepción Carhuancho.

Pérez Gómez entregó, como nuevo elemento de convicción, las declaraciones que hizo Pedro Chávarry ante la prensa en las cuales señaló que él tenía la potestad para cambiar al fiscal a cargo de las investigaciones contra Fuerza Popular.

"Yo puedo removerlo (a José Domingo Pérez), pero no quiero que esto se tome como una represalia porque él me está citando, como si yo demostrara que tengo temor de que él me pregunte. En cualquier momento (puedo sacarlo) si compruebo que no está cumpliendo con su función", declaró anoche en una entrevista a Willax.

José Domingo Pérez consideró que estas palabras podían considerarse como un elemento más para corroborar que estaba investigando a una organización criminal.

"Lo más lamentable es que (Pedro Chávarry) está indicando a los testigos protegidos, colaboradores eficaces que se encuentran comprometidos con la solución de este caso, con la averiguación de la verdad, con la investigación que se sigue contra Keiko Fujimori y otros imputados, que el fiscal que está conociendo sus testimonios, sus colaboraciones eficaces, en cualquier momento puede ser removido", indicó el fiscal Pérez.