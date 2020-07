El portavoz de la bancada de Fuerza Popular, Diethell Columbus, calificó de “productiva” y “cordial” la reunión que tuvieron este lunes con el jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano, en el marco de un nuevo proceso de diálogo. Agregó que el encuentro sirvió para que el primer ministro y el fujimorismo “pongan sus cartas sobre la mesa”.

Columbus detalló que en la cita, que duró casi dos horas y media, el Ejecutivo expuso sus planes sobre la reactivación económica y la generación de empleo.

“Ha sido un encuentro cordial, me pareció curioso que el primer ministro nos recibiera con una nota de apuntes de color naranja. Aquí no se ha hablado de tregua, porque no hemos estado en guerra […] Se nos ha comentado algunos temas que son de interés para nosotros, como la reactivación de la economía y la salud, que ha sido el eje central”, manifestó a El Comercio.

Agregó que la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, reiteró que el gobierno sincerará las cifras sobre el número de fallecidos por el COVID-18.

“Han descubierto un desfase entre el sistema de información nacional y el regional, lo cual no ha permitido tener data confiable al 100%. Esto ayudará a que la ciudadanía tome conciencia también, los datos no son chicos como algunos, que los quieren minimizar” , subrayó el parlamentario a El Comercio.

Columbus dijo que le plantearon a Cateriano destinar dos puntos del IGV para un fondo de pensiones para los informales.

“También le hemos mostrado nuestra preocupación, en el sentido, de que el Ejecutivo emitió dos decretos de urgencia para que los afiliados a las AFP puedan retirar un monto de sus fondos, pero no hay ni un sol partido por la mitad para los pensionistas de la ONP”, complementó.

Columbus indicó que en la reunión, la ministra de Justicia y DD.HH., Ana Neyra, los invitó a dialogar sobre la reforma política en otra oportunidad. (Foto: PCM)

Columbus contó que Cateriano saludó la presencia del fujimorismo en la ronda de dialogo, a pesar de las diferencias políticas que existen entre ambos.

“Antes de cualquier diferencia está la vida de los millones de peruanos. Ello no implica que vayamos a renunciar a nuestra labor fiscalizadora. Siempre he dicho que la fiscalización tiene como objetivo colaborar. No se trata de hacer leña del árbol caído, sino que corrijan. Mi evaluación es que la reunión ha sido interesante y buena”, acotó.

El primer nivel de atención

Más temprano, Cateriano recibió a los congresistas del Frepap Alfredo Benites Agurto, Jesús López Montoya, Luz Cayguaray Gambini, Raúl Machaca Mamani, María Céspedes Cárdenas y María Retamozo Lezama. Esta fue la primera vez que los representantes del partido del pescadito asistieron a una convocatoria hecha por el Ejecutivo.

Durante la reunión, que duró poco más de una hora, el Frepap- según afirmó Céspedes, su portavoz- propuso al Gobierno reforzar el primer nivel de atención en el sistema de salud para hacerle frente al COVID-19 “que cada día está cobrando más vidas”. “Han recogido todo lo que hemos transmitido, cada uno de los presentes representa a diferentes regiones”, agregó.

(Foto: Jesus Saucedo | GEC)

Céspedes, en breves declaraciones a la prensa, indicó que su partido también planteó que se busque un mecanismo para que los pensionistas de la ONP puedan acceder a recursos, así como lo hicieron los que aportan a las AFP, tras una norma que aprobó el Congreso por insistencia en abril.

Consideró que el acceso a estos fondos de las AFP permitió “reactivar la economía”.

“El mismo tratamiento pedimos para la ONP, que también para la ONP sé ese mismo tratamiento”

La congresista, además, dijo que le plantearon a Cateriano sus cuestionamientos sobre algunos ministros.

Por ejemplo, hace unos días Céspedes aseguró a El Comercio que el titular de Educación, Martín Benavides, no debió continuar en el Gabinete Ministerial.

La parlamentaria evitó responder si su bancada respalda o no que Cateriano se presente ante de 28 de julio en el pleno, donde deberá solicitar el voto de confianza.

“Eso se verá más adelante, hoy solo hemos venido a dar todas las inquietudes [que tenemos], más adelante en forma colegiada estaremos tomando la decisión” , acotó.

Por medio de un comunicado, emitido en horas después, Céspedes también detalló que le solicitaron al Ejecutivo incrementar el número de pruebas moleculares y las camas UCI así como “garantizar” el funcionamiento de plantas de oxígeno en las regiones.

(Foto: PCM)

Por la tarde, Cateriano se reunió con los integrantes de Somos Perú, que fue representado por su presidenta Patricia Li, y los congresistas Rennan Espinoza y Guillermo Aliaga.

En breve comunicación con El Comercio, el jefe del Gabinete Ministerial calificó de “diálogos abiertos y democráticos” los que encuentros que tuvo hasta el momento con los partidos con representación en el Congreso. “El que tuve con Fuerza Popular también”, acotó. .

El jefe del Gabinete Ministerial cerrará este martes a las 11 a.m. la ronda de diálogo con Frente Amplio en una cita virtual. UPP, según adelantó su vocero José Vega, no participará.

Vega sostuvo que UPP primero quiere escuchar el último mensaje a la Nación que el presidente Martín Vizcarra ofrecerá por 28 de julio. Añadió que tras ello, tomarán una decisión.

La agrupación no ha participado en los dos diálogos convocados desde el Ejecutivo este año. No asistieron a la cita con el presidente Martín Vizcarra en febrero, tras la elección; y tampoco a la convocatoria hecha hace un par de semana por el entonces primer ministro, Vicente Zeballos, con miras a recoger propuestas para la “nueva normalidad”.