Rafael Belaunde Llosa, precandidato presidencial del partido político Libertad Popular, fue atacado a balazos mientras se trasladaba dentro de una camioneta por Cerro Azul la mañana de hoy martes.

Así lo informó a RPP el expresidente del Consejo de Ministros y dirigente de la agrupación política, Pedro Cateriano.

🔴#LOÚLTIMO | Pedro Cateriano: "Atacaron a balazos a Rafael Belaunde".



December 2, 2025

“Es un mal inicio de la campaña. Creo que los peruanos ya sabemos lo que es la violencia y bueno, estamos lamentablemente atravesando un contexto de actividad delincuencial pero hay que rechazar con firmeza este ataque que sufrió a balazos la mañana de hoy Rafael Belaunde. Creo que es algo que no debe ocurrir”, señaló Cateriano.

El precandidato presidencial, según detalló, se encuentra en buen estado. “Felizmente no han logrado su objetivo los delincuentes (...) Está en Cerro Azul cumpliendo con trámites de ley ante la Policía”, precisó.

Cateriano detalló que Belaunde Llosa tiene un emprendimiento cerca de la zona de Cerro Azul donde ocurrió el atentado. “Como cualquier actividad que él realiza, hace trabajos de supervisión de control y este condenable incidente ocurrió el día de hoy”, comentó.

Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la… pic.twitter.com/MLp7yajEPX — Gino Costa (@CostaGino) December 2, 2025

Gino Costa, excongresista, también compartió información y en su publicación condenó el ataque contra Rafael Belaunde que calificó como un “grave atentado”. “Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la presidencia y detener la violencia electoral ya”, exhortó.