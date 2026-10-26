Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. (Foto: EC)
Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. (Foto: EC)
Por Redacción EC

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, estimó -en el podcast Siempre a las 8, con Jimmy Chinchay- que en un plazo de dos a tres semanas empezarán a publicarse los decretos legislativos derivados de las facultades que el Congreso delegó al Poder Ejecutivo.

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