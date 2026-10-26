El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, estimó -en el podcast Siempre a las 8, con Jimmy Chinchay- que en un plazo de dos a tres semanas empezarán a publicarse los decretos legislativos derivados de las facultades que el Congreso delegó al Poder Ejecutivo.

Además, indicó que su sector ya tiene preparadas alrededor de siete propuestas normativas.

“ Cada sector presenta su propuesta de decreto legislativo con respecto a las facultades aprobadas. Nosotros (Ministerio de Desarrollo Agrario) tenemos preparados como siete propuestas (...) En dos a tres semanas empiezan a salir los decretos legislativos ”, manifestó.

Vinelli también expresó su disconformidad con el número de facultades que el Parlamento otorgó al Gobierno de Keiko Fujimori.

Según indicó, el Ejecutivo deberá presentar proyectos de ley para impulsar algunas de las medidas que no fueron incluidas en la delegación, aunque advirtió que este camino podría dificultar su aprobación.

“Ellos (los congresistas) nos señalan que presentemos los proyectos de ley, pero si son tratados como las facultades no van a salir nunca”, sostuvo.

Muestra “insatisfacción”

El titular del Midagri explicó que una de las propuestas que el Ejecutivo buscaba impulsar mediante facultades legislativas era modificar la Ley de Recursos Hídricos, con el objetivo de facilitar el acceso al agua, especialmente ante el escenario de sequía que se presenta por el Fenómeno El Niño. Sin embargo, indicó que esta medida no recibió la autorización del Congreso.

“Mostramos nuestra insatisfacción con respecto a las facultades aprobadas. Es importante que la población sepa que los decretos de urgencia son en materia económica, de manera muy específica y son temporales. No podemos cambiar una ley. Nosotros queríamos cambiar la Ley de Recursos Hídricos, para darles más agua, pensando en esta época de sequía, pero no nos autorizaron”, dijo, señalando las diferencias entre sacar decretos legislativos y decretos de urgencia.

“Ahora nos dicen que presentemos el proyecto de ley, bueno vamos a hacerlo por esa ruta, pero vamos a hacerlo porque la gente necesita acceso al agua”, afirmó.

Las declaraciones de Vinelli se producen luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunciara que el Ejecutivo prevé tener listos los primeros decretos legislativos en un plazo de entre 10 y 12 días.

El último 22 de octubre, la presidenta Keiko Fujimori promulgó la Ley N.° 32743, que delega al Poder Ejecutivo facultades para legislar durante 90 días calendario en 27 materias vinculadas con la seguridad ciudadana y la prevención, atención y respuesta frente al fenómeno de El Niño. El Senado aprobó 27 de los 66 puntos solicitados originalmente por el Gobierno.

El Ejecutivo también trabaja en propuestas vinculadas con la modernización del sistema penitenciario y otras medidas relacionadas con la lucha contra la criminalidad.