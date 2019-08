Indira Huilca: “Diálogo entre Vizcarra y Olaechea será un acto simbólico”

La parlamentaria Indira Huilca es escéptica con la próxima cita entre el presidente Martín Vizcarra y el titular del Congreso, Pedro Olaechea. Espera que la investigación fiscal por el Caso Chinchero avance sin presiones.

— La fiscal de la Nación va a reexaminar la situación legal del presidente Vizcarra por el Caso Chinchero. ¿Cuál es su lectura de esto?

El respaldo a la lucha anticorrupción pasa por permitir que las investigaciones sobre uno mismo se esclarezcan. Él debería facilitar toda la información. Sobre Chinchero hubo denuncias de irregularidades por la manera que se solucionó, entre comillas, el problema con el contrato.

— ¿Hace mal el presidente en decir que lo están atacando y difamando cuando la investigación no se está haciendo en un foro político sino en la fiscalía?

La fiscalía tiene que investigar y vamos a ir viendo si hay disposición de los implicados en colaborar. El presidente también tiene razón en decir que hay quienes quisieran politizar este tema usándolo como excusa para un intento de vacancia. Es importante que esta investigación avance sin demora ni presiones.

— Desde el fujimorismo le han pedido la separación de Fiorella Molinelli (de Essalud), que está siendo investigada por el Caso Chinchero. ¿Su bancada se suma a este pedido?

No debería esperar a que el fujimorismo lo presione y por decisión propia debería evaluar la continuidad de esta persona. No porque sea culpable, sino porque no puede darse el mensaje de que mientras se investigue a alguien, que es personal de confianza, no pasa nada.

— ¿Le corresponde al Congreso investigar a Vizcarra?

Podría hacerlo porque está en sus facultades, pero que este Congreso tenga algún tipo de legitimidad para investigar políticamente, no, la verdad. Mire lo que hemos pasado con la Comisión Lava Jato u otras, que han estado politizadas y sesgadas.

— El presidente Vizcarra quiere hablar del adelanto de elecciones y Pedro Olaechea de las tareas pendientes del gobierno. ¿Cuál cree que debe ser la agenda de su próxima reunión?

La agenda del Congreso hoy es debatir la posibilidad o no de un recorte de mandato y que no se aborde es necedad. Esa conversación puede ser un gesto de diplomacia, pero no va a resolver el tema de fondo porque el presidente del Congreso no representa una posición que haya sido acordada por las bancadas.

— ¿No tiene ninguna expectativa con este diálogo?

Será un acto mediático y simbólico que no va a cumplir con el objetivo de darle una salida institucional a la crisis en la que estamos. Lo que está haciendo Olaechea es sumarse a una dinámica de dilación que el fujimorismo ha decidido impulsar.