El fiscal coordinador contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, consideró que las imágenes de las cámaras de seguridad del Ministerio Público que muestran a Pedro Chávarry en su despacho mientras se violaba el lacrado de la oficina de su asesor "cambian totalmente el panorama".

"Cambia totalmente el panorama. Si esas imágenes y lo que dice El Comercio es cierto, los fiscales del caso, tanto Rafael Vela y específicamente José Domingo Pérez, tendrán que tomar las acciones penales correspondientes contra todas las personas que han violentado el lacrado de esa oficina", dijo en "90 Segundos" de Latina.

►Fact checking: la posverdad del fiscal Pedro Chávarry

►Zoraida Ávalos: “No estamos acá para crear mantos de impunidad”

Chávez Cotrina manifestó que la vulneración del lacrado de un espacio ordenado por un fiscal como José Domingo Pérez no tiene sustento legal.

"Una vez que una oficina ha sido lacrada por el fiscal, nadie puede ingresar, menos violentarla porque obviamente comete delitos contra la administración pública y si ha sustraído documentos, hay delito de encubrimiento real", precisó.

Ante el reconocimiento de haber cometido este ilícito penal por parte de la ex asesora de Pedro Chávarry, Rosa María Venegas, y con las imágenes de las cámaras de seguridad que muestran al ex fiscal de la Nación, Jorge Chávez Cotrina consideró que José Domingo Pérez debería evaluar tomar las medidas que corresponden contra un fiscal supremo.

"Cualquier denuncia que se entable contra el señor Pedro Chávarry, por su calidad de fiscal supremo, tiene que se tramitada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Si esto existe (las imágenes de las cámaras de seguridad), supongo que los fiscales del caso deben estar haciendo llegar los hechos al Congreso", manifestó.

Jorge Chávez Cotrina incluso manifestó que las investigaciones deberían también determinar por qué no había personal policial vigilando el lacrado que dispuso José Domingo Pérez.

"Todos los involucrados tienen que ser investigados y sancionados severamente. No se puede permitir porque son oficinas lacradas. No vengan con el cuento de que, como no hay orden judicial, se podía entrar [...] Eso es totalmente falso", señaló.