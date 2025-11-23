José Jerí en entrevista exclusiva con El Comercio: “Yo no creo en Martín Vizcarra”

LEE AQUÍ LA PRIMERA Y LA SEGUNDA PARTE DE LA ENTREVISTA EXCLUSIVA DE EL COMERCIO CON JOSÉ JERÍ

— ¿Qué piensa de todo lo que ocurre en el Ministerio Público?

Como peruano lamento haber visto mis instituciones pelearse una con otra, con o sin motivo, públicamente. Se debilita la imagen del país y de las instituciones mismas. Cada uno cree que actuando solo va a lograr resultados y no es verdad. Mi preocupación es que se pierda el nivel de colaboración que estamos desarrollando poco a poco. Las instituciones se están acercando como antes no lo habían hecho y me preocupa que nuevamente haya una institución que se aleje. De nada sirven los esfuerzos si la cuarta pata de la mesa no está.

— ¿El Ministerio Público es la pata coja?

Cada institución tiene un nivel de responsabilidad, un nivel de compromiso. Me preocupa que podamos perder el nivel de colaboración que hoy tenemos.

— Rafael Vela ha dicho que usted fue responsable, entre otras cosas, de su suspensión y que coordinaba con la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides.

No sabía que tenía una mente tan brillante para haber planificado su suspensión, técnicamente yo ni siquiera tengo la capacidad de inferir. Allá la gente que alucina cosas sobre mi persona.

— ¿No coordinó nada con Benavides? Jaime Villanueva ha contado que sí.

Nada más allá de la vez que pidió presupuesto formalmente para su institución, para pagar incentivos, bonos. Fue parte de la dinámica, de su función. Que quieran poner que yo he coordinado la suspensión de un fiscal es porque están apuntando al presidente. ¿Cuál es el objetivo? Me parece todo extraño. Si esta información supuestamente ya se sabía, ¿hoy recién la cuentan? ¿Vela ha dejado que un papel se duerma? Me acabo de enterar de todas las cosas que yo hago por otros. No les creo. También descarto categóricamente cualquier tipo de señalamiento del señor Villanueva.

El presidente José Jerí en entrevista exclusiva con El Comercio. Foto: GEC / Richard Hirano / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

— ¿Conoce a Jaime Villanueva?

Él paraba dando vueltas por el Palacio Legislativo a ver quién le hacía caso. Esa es la verdad. Era un coordinador parlamentario y nadie le hacía caso. Ahora está todo así, un poco inquieto.

— ¿Negará que miembros de Somos Perú le tocan la puerta para pedir chamba? Aseguran que en los Bolivarianos usted ha volado toda la plana mayor para meter a su gente.

La gente especula cosas que no son ciertas. Lo que ha pasado con los Bolivarianos es que hemos encontrado un nivel de ejecución pésimo respecto a la proximidad del inicio del evento. Hemos tomado decisiones para salvar la imagen del país y haremos todo el esfuerzo posible. No puedo permitir que la imagen del Perú se dañe. Pude haber dicho: “¿Saben qué? Este muerto no es mío, es un pasivo que yo recibí”. Pero no, es nuestro país.

— ¿Su examigo Martín Vizcarra va camino a la condena?

Bueno, él ha dicho en varias oportunidades que estuvo conmigo porque estuvimos en la lista. Compartimos algunas apariciones públicas, pero jamás hicimos campaña juntos. No hubo cercanía porque él siempre fue estricto con sus formas y venía de ser presidente.

— Ayer fueron sus últimos alegatos y dijo, como Alberto Fujimori, que es inocente, pero las colaboraciones lo describen como un simple coimero.

He sido bien caballero en no pronunciarme, no porque no tengo un juicio definido sobre él, sino porque como yo fui su accesitario no quería que se pensase que iba a despotricar para quedarme.

— Las vueltas que da la vida, ¿no? Hoy usted es el presidente y Vizcarra el procesado. ¿Cree en él?

No, yo no creo en Vizcarra, pero tengo que ser responsable porque hay personas que sí creen en él. Que la justicia haga su trabajo.

— ¿Indultará a algún presidente?

No estoy en campaña política.

