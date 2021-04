La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo esperar este jueves que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, “se recupere pronto” luego de sufrir un descompensación tras llegar a la ciudad de Lima.

Recordó que ya había aceptado debatir con Castillo Terrones esta sábado a la 1 p.m. en Chota, Cajamarca y tenía previsto viajar a dicha región este viernes.

“Bueno, espero que se recupere, yo tenía planificado viajar mañana a Cajamarca para hacer una gira en Amazonas y Cajamarca, y ya había aceptado debatir en Chota. Entiendo que, dentro de un momento, el señor Lucho Galarreta estará en una reunión con los miembros del JNE y los miembros del partido Perú Libre, espero que se recupere pronto”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Hace unas horas, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, fue trasladado de urgencia a una clínica de la ciudad de Lima tras sufrir una “descompensación respiratoria”.

Según informó dicha agrupación a través de su cuenta en Twitter, las actividades proselitistas programadas para este jueves 29 de abril quedaron suspendidas.

“Nuestro candidato Pedro Castillo está siendo trasladado de urgencia a una clínica de Lima por una descompensación respiratoria. Las actividades programadas de hoy quedan suspendidas”, explicó el partido.

En otro momento Fujimori Higuchi consideró que los debates en la segunda vuelta “son importantes porque la población tiene que saber cuáles son los planes y los equipos que los conforman” y precisó que escuchará la respuesta de su candidato a vicepresidente Luis Galarreta quien se reunión con autoridades del Jurado Nacional de Elecciones y representantes de Perú Libre para saber si el debate se realizará este sábado.

“Lo que yo he señalado hace algunas horas es que he pedido al JNE que sea el ente que se encargue de ver las reglas, los temas, los tiempos, la seguridad, de los periodistas, de los participantes, de la población y bueno me imagino que en esta próxima reunión se vana establecer cada uno de estos puntos”, señaló.

“Ya he dicho que es muy importante este debate y los que vengan en el futuro porque la población tiene que saber cuáles son los planes y los equipos que los conforman. Yo voy a conversar con el señor Galarreta quien se encuentra reunido con los miembros de Perú Libre y vamos a ver a qué conclusiones llegamos”, indicó.

Finalmente, la lideresa de Fuerza Popular aseveró que una eventual reprogramación del debate deberá ser definida “más adelante” y reiteró su pedido a Pedro Castillo para que “no se corra”.

“Yo estoy dispuesta a debatir. Mi reflexión final es no se corra Pedro, no se corra”, remarcó.

