Aún no hay fecha para interrogar al ex presidente de OAS Leo Pinheiro Abogado del ex presidente de OAS explicó que la declaración depende de que Brasil homologue acuerdo de colaboración eficaz.

Abogado de Leo Pinheiro señaló que ex presidente de OAS está dispuesto a declarar ante las autoridades peruanas. (Foto: O Globo / Video: Canal N)