El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Hugo Núñez Julca, concluyó la audiencia para evaluar el cese de 18 meses de prisión preventiva solicitado por el fiscal superior Abel Concha, y anunció que notificará su resolución dentro del plazo de ley.

Abel Concha Calla es acusado del presunto delito de tráfico de influencias agravado por sus presuntos nexos con la organización criminal Los Temerarios del Crimen, integrada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel.

Juez Núñez Julca concluye audiencia y anuncia que notificará su resolución dentro del plazo de ley. https://t.co/5jZBEyRy15 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) January 10, 2020

Durante su intervención, el fiscal Concha afirmó que tras un año de reclusión viene sufriendo secuelas psicológicas y mentales, al igual que uno de sus hijos menores, y remarcó que no tiene ningún motivo para escaparse o fugarse, ya que se allanó al Poder Judicial.

"Ya tengo un año recluido en este penal, me estoy viendo afectando psicológica y mentalmente. Tengo a mis dos hijos, uno de 8 y otro de 15, sin la presencia de su padre. Mi hijo menor este año prácticamente ha tenido que dejar el colegio, no ha podido estudiar y está yendo a unas terapias particulares de manera gratuita con unos amigos. Quiero que se me brinde la oportunidad para poder salir, trabajar y mantener a mis hijos, ahora que se vienen nuevamente las clases escolares", afirmó.

Concha agregó que acatará medidas restrictivas como el mandato de comparecencia y que se le impida la salida del país.

-Antecedentes del caso-

Como se recuerda, Abel Concha, quien se venía desempeñando como titular de la Décima Fiscalía Superior Penal de Lima, fue detenido el 26 de diciembre del 2018 durante un operativo en su vivienda en Surco. De acuerdo con un colaborador eficaz, el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel habría entregado S/ 80.000 al fiscal Concha.

Según dicho testimonio, la finalidad habría sido proteger a Cornejo de las indagaciones que venía realizando la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada de Lambayeque contra la organización criminal Los Temerarios del Crimen.

Según el fiscal Juan Carrasco Millones, quien tiene a su cargo las investigaciones del caso, Cornejo habría contactado a Concha a través del alcalde electo de Olmos, Willy Serrato Puse, quien actualmente se encuentra con libertad bajo restricciones.

Además, un audio dejó en evidencia el vínculo del fiscal con el destituido juez César Hinostroza, quien le pregunta a un tercero sobre la situación de Abel Concha, que luego fue designado titular de la Décima Fiscalía Superior Penal de Lima.