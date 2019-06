Castañeda: lo que reportó SN por campaña del 2014 y lo que halló la ONPE

El financiamiento de la campaña de Luis Castañeda Lossio para las elecciones municipales por Lima en el 2014, en la que resultó ganador con su partido Solidaridad Nacional (SN), vuelve a estar en tela de juicio.

La Unidad de Investigación de El Comercio reveló que cinco personas reportadas por el partido como aportantes para dicha campaña han negado haber entregado los montos registrados a sus nombres; las contribuciones negadas ascienden a S/119.000. Asimismo, de acuerdo a un colaborador eficaz que declaró ante fiscales del equipo Lava Jato en marzo pasado, en Sao Paulo (Brasil), la empresa brasileña OAS dio US$220.000, que no fueron declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

¿Pero qué declaró oficialmente el partido de Luis Castañeda Lossio para la campaña electoral del 2014? El informe final de verificación y control de la ONPE sobre la información presentada en cuatro entregas—en base al período del 24 de enero al 5 de octubre del 2014— da cuenta de un ingreso total de S/ 2’050.100 y de gastos por un monto final de S/ 3’.126.279,95.

Precisamente, Solidaridad Nacional especifica que la cuarta entrega de la información financiera de campaña electoral 2014 correspondiente a octubre del 2014 —que es la que consigna los mayores montos por ser el mes de los comicios— “comprende los gastos de campaña para publicitar nuestra lista de candidatos al Consejo Provincial de Lima”.

Sin embargo, la ONPE determinó que “como resultado del examen efectuado, se ha determinado que en las rendiciones de cuentas presentadas, el partido no ha declarado gastos de campaña electoral por la suma de S/ 618.274,45 por concepto de publicidad política…”.

Concluyó, en otro acápite de su informe de verificación y control, que “el partido ha incurrido en mayores gastos respecto a sus ingresos, en S/ 1’076.179,95 durante la campaña electoral ERM2014. Esta situación ha originado cuentas por pagar que deben ser contabilizadas en el pasivo”.

—Prometió “absoluta transparencia”—

En una entrevista con Frecuencia Latina en agosto del 2014, Luis Castañeda Lossio dijo que sus principales ingresos eran en base a su labor de docente en un diplomado de Gerencia Pública en la universidad Telesup.



Consultado sobre el financiamiento de su campaña, comentó que no le venía a la mente el nombre de algún empresario que lo haya apoyado. “Lo estamos financiando a través del partido. Se ha hecho una serie de eventos y es poquísima nuestra publicidad, es bajísima, todo se va a aclarar. Hay varias personas, seguramente, todos damos. Yo prefiero no dar nombres, porque de repente no cito al otro, y el otro me va a decir por qué no me citas a mí también. Lo único que digo es total y absoluta transparencia”, refirió.

El último 26 de mayo, el ex alcalde metropolitano manifestó a Willax TV que recibir un aporte de una empresa privada “no es un delito”. "Las campañas, si no las financia el sector privado, quién las financia. ¿El sector público? El sector público no puede financiar campañas", expresó.

Asimismo, aunque negó que haya recibido sobornos de OAS, constructora brasileña que ganó la licitación de la Línea Amarilla durante su segunda administración al frente de la capital (2006-2010), dijo que no puede poner las manos al fuego por sus ex funcionarios.

“Que [un presunto aporte] haya correspondido a una especie de presoborno, en eso sí soy contundente: de mí nadie puede decir que me ha sobornado alguna vez”, sostuvo.

