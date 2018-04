Luis Favre y las campañas bajo la lupa de la fiscalía

El publicista franco-argentino Luis Favre ha intervenido en las campañas electorales de políticos peruanos que actualmente son investigados por el Ministerio Público por el Caso Odebrecht.



Además, este Diario dio a conocer que Favre ha sido incluido en una investigación por lavado de activos junto al ex candidato presidencial César Acuña.

“Declaro no haber cometido ninguna ilegalidad. Estoy a disposición de las autoridades judiciales para explicar mi participación profesional en dicha campaña”, dijo en un comunicado sobre la indagación, iniciada a raíz de los pagos de Acuña a una empresa de Luis Favre por sus asesorías en la campaña del 2016.

A continuación, los casos en los que Luis Favre ha intervenido y que son investigados.

–Ollanta Humala en las elecciones del 2011–

Luis Favre asesoró a Ollanta Humala cuando era candidato presidencial en el 2011. Fue la primera campaña electoral peruana en la que participó. El publicista moderó el discurso de Humala, quien finalmente llegó a la presidencia.

“No solo le cambió el polo rojo por el blanco, sino que terminadas las elecciones Favre se quedó en el país como asesor político. Cuando me designaron asesor, me lo crucé en Palacio de Gobierno, en las oficinas de la casa presidencial, y se lo comuniqué a Salomón Lerner. Luego, algunos congresistas [de entonces] nos indicaron que los convocaban para conversar con Favre”, recuerda el ex asesor político del Partido Nacionalista Carlos Tapia.

Sobre la campaña del 2011, el ex director de Odebrecht en el Perú Jorge Barata ha dicho que parte de los US$3 millones que, según su testimonio, Odebrecht entregó a Humala y Nadine Heredia fue para pagar las asesorías que Favre realizó junto al publicista brasileño Valdemir Garreta.



Favre es actualmente una pieza fundamental en las investigaciones que la Fiscalía de Lavado de Activos realiza a Humala y a Heredia por los supuestos aportes de Odebrecht.

El publicista franco-argentino aún no ha sido interrogado por este caso.

–La revocación de Villarán–

Entre el 2012 y el 2013, Favre fue contratado para la campaña por el No a la revocación de Susana Villarán como alcaldesa de Lima. A través de la denominada campaña por el No, el publicista evitó que Villarán fuera destituida.

Actualmente, la ex alcaldesa es investigada por presuntamente haber recibido aportes de Odebrecht y OAS. Afronta la investigación con impedimento de salida del país.

Según Valdemir Garreta, aspirante a colaborador eficaz de la fiscalía, Favre lo buscó para realizar la campaña por el No.

“El señor Favre, además de asesor y publicista, habría terminado convirtiéndose en una de las personas que transportaba dinero”, dijo el ex regidor metropolitano Jorge Villena.

La fiscalía tomará la declaración de Luis Favre por este caso.

–La asesoría a Félix Moreno–

Desde hace más de un año, el gobernador del Callao, Félix Moreno, es investigado por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht a cambio de la obra de la Costa Verde-tramo Callao.

En el marco de esa investigación, el aspirante a colaborador eficaz Valdemir Garreta dijo que parte del dinero ilícito se destinó al pago de la asesoría que Luis Favre hizo a Moreno para su campaña del 2014, en la que buscaba la reelección.

Pese a que Moreno negó su cercanía con Favre, el publicista señaló que lo asesoró a través de FX Comunicacao Global, empresa de propiedad de Garreta.

“En relación a la campaña de Félix Moreno en el 2014, cabe el siguiente esclarecimiento: Trabajé en el márketing electoral de dicha campaña, contratado por FX Comunicacao Global”, dijo Favre.

La fiscalía ya cursó una carta rogatoria a la justicia de Francia con un pliego de preguntas que Favre deberá responder. Hasta la fecha, no hay respuesta.

–Las transferencias de APP y Acuña–

La fiscalía investiga a Favre y Acuña a raíz de un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre operaciones de transferencias de fondos al exterior realizadas desde cuentas de Acuña y su partido Alianza para el Progreso (APP) a Epoke Consultoria em Media, propiedad del publicista.

Favre asesoró a Acuña en la campaña presidencial del 2016, aunque solo hasta febrero de ese año.

El ex congresista Daniel Abugattás, amigo de Favre, recuerda que antes de la campaña de la última campaña presidencial el publicista le consultó sobre Acuña.

“La única vez que hemos hablado con el señor Favre fue porque me hizo la consulta, algo como qué opinaba yo o qué tal persona era César Acuña”, comentó.

Según la fiscalía, Favre habría cobrado una considerable cifra, que se ha calificado de “sospechosa”.