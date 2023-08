El expresidente de la República Martín Vizcarra opinó que la reciente denuncia constitucional presentada en su contra y de quienes integraron su Gabinete ministerial, incluidos los extitulares del Consejo de Ministros Vicente Zeballos y Salvador del Solar, así como tres exmagistrados del Tribunal Constitucional, es parte de una supuesta “venganza política” del Congreso de la República.

En declaraciones para RPP Noticias, el exmandatario se refirió a la denuncia constitucional que presentó Patricia Chirinos, legisladora de Avanza País, quien solicita que a todos los implicados se les investigue por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo en el ejercicio de sus funciones, abuso de autoridad, usurpación de funciones, conspiración para una rebelión, sedición o motín, y organización criminal. Además, pide que se inhabilite de la función pública a todos ellos por 10 años.

“Esto no responde a una motivación ni legal, ni académica, ni administrativa; simple y llanamente es parte de la venganza política del Congreso de la República contra Martín Vizcarra”, indicó el exgobernante.

“Esta denuncia constitucional comprende a los magistrados del TC que, en el año 2020, después de revisar lo actuado, determinan que es correcta las acciones que tomamos nosotros en el cierre del Congreso. La coincidencia de todos, la larga relación de denunciados es que no tiene base ni fundamento esta acusación constitucional, es una acción de carácter político”, añadió.

Al ser consultado sobre si volvería a tomar la decisión de cerrar el Parlamento, como lo hizo el 30 de septiembre de 2019, Vizcarra indicó que en aquel momento procedió “con plena convicción y estaba haciendo algo correcto que amparaba la Constitución, pero además era un clamor de la población”.

“Y con esos dos conceptos, yo me ratifico. Si regresáramos en el tiempo nuevamente tomaría la decisión ese 30 de septiembre de cerrar el Congreso. Por motivo legal, constitucional y por la situación social en la que nos encontrábamos, de un entrampamiento político por la obstrucción que tenia el Congreso de manera permanente contra el accionar del Ejecutivo. Así que no me arrepiento de la decisión que tomé ese 30 de septiembre del año 2019 porque se sujeta a la ley y a la Constitución”, aseveró.

Vizcarra consideró, además, que la denuncia constitucional contra él y sus exministros tiene la intención de “sacar del camino” a los competidores políticos de cara a las próximas elecciones.

“Yo soy parte de un partido, Perú Primero, que ya ha sido inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones. Obviamente, yo no puedo postular mientras esté inhabilitado, inhabilitación que está en proceso de reversión en instancias correspondientes. ¿Qué pretende esta acusación? Dicen que como ha sido parte de mi equipo en mi gabinete, por ejemplo, Salvador del Solar, podría ser que el candidato de Perú Primero sea él, entonces, también vamos a sacarlo de camino”, concluyó.