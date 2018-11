Mercedes Araoz: “En el Perú hay garantías para los investigados”

La vicepresidenta de la República y congresista Mercedes Araoz afirma que una de las mejores pruebas de la independencia de las instituciones en el país es que ella misma es investigada por el Ministerio Público.

— Usted fue ministra del gobierno de Alan García. ¿Se siente decepcionada de él como ex jefe del Estado?

Yo hubiera esperado que se allane a la investigación. Decir que hay una persecución política, sin precisar de qué se trata, eso no existe. El Ejecutivo no interviene en otros poderes del Estado. Puede ser que no nos guste el comportamiento de fiscales y jueces, pero es nuestra responsabilidad estar presentes para que se investigue.

— ¿Le hace daño a la imagen del país el que Alan García no se allane a la justicia?

Llama la atención que estemos en una crisis política de esta envergadura, donde los políticos de tanto acusarnos terminemos escalando a un nivel de imagen internacional de responsabilidad. Pero también estamos diciendo que hay independencia y eso es una buena imagen del país. Hasta yo misma estoy investigada, qué más prueba de que hay independencia de las instituciones.

— ¿Confía en que el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez no le otorgue el asilo a García?

Yo confío, no puedo afirmar nada, pero espero que con la documentación que le ha sido enviada pueda tomar la mejor decisión.

— Fuerza Popular y el Apra ya decidieron que las denuncias contra el fiscal de la Nación no se verán por ahora en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Es hora de que el resto de bancadas abandone este grupo en protesta?

Estoy imbuida en una demanda constitucional gracias al señor Chávarry, sin ningún fundamento y pasando por alto mi derecho a la legítima defensa. Él se ha comportado de una manera arbitraria. Sin embargo, las decisiones políticas se toman entre grupos parlamentarios y no se ha terminado de cuadrar. Espero que se tome alguna decisión.

— ¿Solo queda esperar?

Hay que esperar la decisión, no puedo adelantarla. Lo dirán los voceros en su conjunto, los que están haciendo estas conversaciones.

— ¿Qué debe hacer ahora su bancada para mejorar su relación con el Ejecutivo y así el primer ministro César Villanueva no vuelva a decir que el gobierno no tiene bancada?

No sé por qué dijo eso el señor Villanueva, después se retractó. Esta falta aparente de coordinación no existe. Muchas veces hemos votado en coordinación con ellos. También esperamos del Ejecutivo, de los ministros, más información para las votaciones, porque a veces nos quejamos de falta de información.

— ¿No todos los ministros tienen esa disposición?

No he visto a todos en la misma disposición de enviar a sus coordinadores parlamentarios para que nos digan cómo ven los temas. Yo puedo hablar muy bien del ministro de Economía, también coordino con los de Vivienda y Comercio Exterior. Y hay algunos que tienen que coordinar un poquito más.