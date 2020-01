La militancia de Luciana León en el Partido Aprista Peruano permanecerá suspendida de manera indefinida. Así lo aseguró el secretario general político de esa agrupación, Benigno Chirinos, luego de que El Comercio revelara que León pidió favores para la Municipalidad de La Victoria ante el Ministerio de Vivienda.

León es investigada por la fiscalía por supuestos vínculos con la organización criminal Los Intocables Ediles, presuntamente encabezada por el exalcalde de La Victoria Elías Cuba.

Pero a pesar de la suspensión de su militancia, continúa como representante de la bancada aprista ante la Comisión Permanente, la única que continuó en funciones tras la disolución del Congreso.

Chirinos señaló que el Apra quiso retirarla de la Comisión Permanente, pero no le fue posible por temas reglamentarios.

“Quisimos hacer ese cambio, pero no se pudo porque los miembros de la Comisión Permanente fueron nombrados por el pleno [del Congreso], que ahora ya no existe. No puede ser cambiada en la misma Comisión Permanente, por esa razón tuvo que continuar”, dijo.

Incluso, León está citada para mañana a una nueva sesión de la Comisión Permanente, que continúa evaluando los decretos de urgencia promulgados por el Ejecutivo durante el interregno parlamentario.

“De forma oficiosa, es representante del Apra [en la Comisión Permanente], pero ya todo el mundo sabe que nosotros hemos aceptado meses atrás su carta de suspensión”, agregó Chirinos.

En tanto, el secretario general del partido, Elías Rodriguez, señaló en breve diálogo con El Comercio que el caso de León “no tiene por qué afectar” al Apra de cara a las elecciones congresales del domingo 26.